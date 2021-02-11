陳豪成TVB最Nice藝員 舊鄰居都撐 陸浩明︰佢試過幫我截巴士

娛樂組

無綫公布「講一個TVB人前人後都咁Nice嘅藝員」結果，陳豪獲23票登上榜首、黎諾懿獲20票排第2、黎耀祥16票排第3，至於排第4至6名順序為陸浩明12票、薛家燕11票及馬國明9票。前6名合共91票，剩下9票各有不同選擇。

上榜排第4名的陸浩明留言︰「我都投陳豪一票。小弟記得當年收工跑去巴士站，當時巴士準備開車，陳豪幫我截住架巴士等我上車，佢認真Nice！」

網民讚陳豪有求必應

陳豪獲選為最Nice藝員不無道理，有陳豪的舊鄰居留言：「陳豪堅真心Nice，我曾經同他做過鄰居，佢人前人後叫早晨，有笑容，完全唔避別人目光和幫人按lift，好好人！」網民認為陳豪實至名歸，有留言遇過陳豪要求合照時很樂意，又有稱他會彎腰遷就跟粉絲合照。有人留言稱遇過黎耀祥、黎諾懿都好好人，也有人奇怪為何羅蘭沒上榜。

陳貝兒「哈哈」贈陸浩明

陸浩明也有分享投票結果，多謝公司台前幕後的同事，說大家太客氣喇！陳自瑤與陳貝兒分別留言，前者兩個笑到喊的表情圖案並加油打氣，拍檔陳貝兒留言：「哈哈！」網民起哄稱「哈哈」兩字可圈可點。

黎諾懿排第2感愕然

黎諾懿以3票之差排第2，他回覆《明報》稱對結果有點愕然，「小弟說話都會夾雜一些鄉下話（粗口），沒想過會被工作人員覺得Nice。我懷疑受訪者誤會了問題，以為選人前人後一個樣的藝人，自問是Keep得幾好的，出鏡、直播或有小朋友在場，我一定控制自己不會講粗口。老婆曾經話我，不講粗口便不懂表達自己，但當然會睇場合，有時成年人間講粗口是直接溝通」。他向來對台前幕後的態度一樣，笑稱要發脾氣也只會向高層表達，跟他工作過的人也知道，最重要是合作開心。