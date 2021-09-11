開鏡前拜祭梅艷芳 王丹妮劉俊謙廖子妤祈願給予靈感

王丹妮、廖子妤及劉俊謙在電影開拍前，特別前往拜祭梅姐。廖子妤說：「我們祈願哥哥、梅姐及Ann姐給予靈感和支持，每當回想起當時情景，感覺依然震撼。」

廖子妤難忘試鏡唱戲曲

廖子妤透露入行以來，今次是她用最長時間準備的一次試鏡，「唱歌部分不止是唱一首歌那麼簡單，還要唱一段戲曲，真的考起我。還要演一場戲，當時每個人都準備了自己的殺手鐧。最初我也以為自己會落選，沒想到等了足足一年多會獲通知入選，當刻感覺特別興奮」。她坦言最初只知飾演梅愛芳一角，「我問導演是誰演我妹妹？導演只說她是模特兒。梅姐雙眼很特別，眼窩很深，眼神流露滄桑，經歷很多似的。直覺告訴我，梅姐角色非王丹妮莫屬」。廖子妤曾在活動上見過王丹妮，得知由對方演梅姐，感到分外親切。

劉俊謙扮張國榮做足準備

劉俊謙亦表示從沒想過會被選中演張國榮，他憶述首次試鏡是2017年初，「我記得第一次試鏡時，不知道電影是《梅艷芳》，當時準備時間很少，所以一切都很倉卒。直至2017年底終落實演出這部電影，梁樂民導演再次找我試鏡時，告訴我要演一場戲和唱一首歌；我選了一首歌配合一些舞步動作，務求進入哥哥的角色和配合年代感，我找了一件感覺1980年代的牛仔褸和梳了一個哥哥當年的中分頭，這次我做足準備」。他說真正認識張國榮和梅姐是由讀演藝學院開始，當時被兩名前輩的演出吸引，「我欣賞哥哥表演精準又自由，充滿一種不能被取代的個人魅力。兩人的性格更吸引我，都是充滿愛的人，非常愛惜身邊的朋友。他們也是很勇敢的先鋒，在表演上不斷突破框架，在舞台上呈現他們追求的美」。

娛樂組

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