張敬軒出演唱會紀錄片：有濕身鏡頭 JW伙《聲夢》學員拍劇演訓導主任

JW拍竣劇集《痞子殿下》，她表示拍了4個月，真的不簡單，天氣實在太熱，又要穿上厚厚的古裝衫演出，試過輕微中暑，不過首次拍劇的過程好開心，跟台前幕後的演員和工作人員都合作愉快。談到同劇張頴康的太太麥雅緻丁父憂，JW說：「聽到個心不舒服，大家都有關心張頴康，我都即刻傳短訊慰問。」她透露本月底又要入劇組跟《聲夢》學員拍青春劇，飾演訓導主任。

ANSONBEAN接受行泳褲騷

首次睇時裝騷的ANSONBEAN稱有興趣行騷，泳褲騷也可以，只要有充足時間讓他準備。穿三角泳褲也可接受？他說：「睇場合和身形，三角泳褲都可以。（內褲是否接受？）內褲和泳褲沒分別。能否背部全裸都睇情况，現在未發生，隨緣吧！」

記者：柯美

攝影：劉永銳