成學校功課題目惹家長不滿 Anson Lo：唔覺關追星事

盼用影響力發放正能量

Anson Lo日前上載的英文科功課紙附上他的照片，有關的例句是「If Anson Lo comes to my class, I will scream out loud」，有人讚老師貼地，與學生有共同話題，但也引起家長擔心鼓吹追星風氣。又有稱Anson Lo演出同性戀題材劇集《大叔的愛》，擔心會令求學中的青少年對兩性關係出現疑惑，帶來影響。Anson Lo解釋該功課紙是媽咪傳給他，他不覺關追星事，只是感得意和好奇才公開分享。他認為不止自己，連MIRROR其他成員已融入大家心中，陪大家成長和經歷，故他盼以自己的影響力，為粉絲發放正能量，呼籲學生不要放棄學業。

直踩30小時「無資格呻倦」

前晚Anson Lo通宵拍攝最新個人單曲《Megahits》MV，一直拍至昨晨7時，匆匆梳洗後未有睡覺便直踩出席活動，到商場為彩妝品牌宣傳香水，吸引逾千神徒（他的粉絲暱稱）撐場，包圍商場3層樓。有神徒大叫：「你通宵拍MV，我們通宵排隊。」身為「教主」的Anson稱無資格呻倦。

Anson Lo於早上11時現身，穿上粉藍色西裝架上眼鏡，雙眼通紅；他以Moonwalk舞步出場兼擺Chok爆甫士，表現專業。他透露活動前化妝時感少許頭暈，在車上小睡了10分鐘當充電，再自爆最高紀錄試過70小時不眠，估計到昨晚收工前已連續30小時未瞓過。他承認拍通宵辛苦，但知粉絲也通宵排隊守候，便不敢呻疲倦。

連續3個月「霸佔」尖沙嘴碼頭

提到他連續3個月成為尖沙嘴碼頭的大型廣告牌主角，成為神徒熱門打卡點，更封為「教主碼頭」。Anson Lo說要多謝客戶、朋友和粉絲支持，大家影相後會傳給他看，認為最開心應是他的父母。對於粉絲為他買廣告助宣傳，Anson自言感心痛：「他們用不同方式支持我，知我喜歡狗仔，部分會自發捐款予動物機構行善。」

成員緊張音樂多過人氣

最近有網民發起投票選出「8月人氣藝人」，結果MIRROR居榜首，呂爵安（Edan）、Anson Lo及姜濤分別排2至4位。問他贏姜濤但輸了給Edan？他說：「數字對我們來說不重要，我們緊張傾音樂。我們幾個兄弟時常在電話群組互相傳新歌Demo作品，然後互傳意見，反而新歌成績好與壞都不重視。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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