《尚氣》劉思慕訪問舊片被指辱華 內地粉絲斥翻譯字幕「加料」煽動仇恨

《尚氣與十環幫傳奇》都算禍不單行，先有梁朝偉扮演奸角「文武」，被內地網民質疑角色源自同名漫畫的「滿大人」，由於生性兇殘，因此被指辱華，令到此片無緣在內地上映。雖然梁朝偉在戲中澄清，文武跟滿大人絕無關係，就連曾在《鐵甲奇俠3》扮演冒牌滿大人的金像影帝賓京士利（Ben Kingsley），亦於《尚氣》再度登場，不厭其煩地解釋他只是一個普通演員，受聘扮演恐怖分子角色，旨在欺騙美國政府，但內地網民仍不賣帳。

內地網民反應兩極

一波未平一波又起，內地帝吧前日公開《尚氣》主角劉思慕為慶祝加拿大建國150周年而接受訪問的影片截圖，內容提到他小時候跟隨父母移民加國的始末：「在我很小的時候，我父母會給我講，他們在共產主義中國的統治下長大的故事，說是有很多人死於飢餓，他們生存於第三世界，然後他們會覺得加拿大是一個，他們可以自由自在的生活，還可以給他們的孩子創造更美好未來的地方。」

帝吧狠批「劉思慕今年32歲，5歲時就隨父母從黑龍江省哈爾濱市移民加拿大，已經完完全全把自己當做一個加拿大人了吧」。內地網民紛紛留言，大多批評劉思慕言論辱華，「為啥還要來演中國人」、「他有沒有想過多年以後要回來舔中國，吃資本」，亦有小部分人表示理解。「人家說的也是事實吧，那時候的確境况很糟」、「正確的看待歷史」。

另一方面，粉絲群組「漫威宇宙發電站」站出來為劉思慕闢謠，批評為訪問翻譯中文字幕的人別有用心，英文原句是「在共產主義中國下長大」、「有人死於飢餓」都是客觀事實，譯者自行加上「統治」和「很多」等詞語，令到意思變得負面，動機令人質疑，似為煽動仇恨。

趙婷《永恆族》上映無期

昨日截稿前為止，劉思慕仍未透過社交媒體為「辱華」事件作出澄清，此事令人聯想起，北京出世的趙婷今年憑《浪跡天地》成為首位奪得奧斯卡及金球獎最佳導演的華裔女性，同樣被內地網民翻出她接受澳洲媒體訪問時稱「美國如今是我的國家」，質疑她已擁有外國護照；雖然該媒體後來更正，趙婷當時說的是「美國不是我的國家」，但未能平息風波，令到《浪》片及其執導Marvel電影《永恆族》，內地至今上映無期。