劉佩玥32歲生日 收周志文心意短訊 王敏奕跟老公「分居」9個月變網友

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Moon表示最近忙於拍劇，好開心生日抽到空檔，迎接劇集推出，是份大禮物，生日願望各人身體健康、事事順利、劇集收視爆燈，晚上會跟家人食飯慶祝。問到緋聞男友周志文有何表示？Moon說：「志文正在內地工作，但有發生日賀詞，這份心意我收到了。」

老公驚喜送花 賀結婚兩周年

王敏奕與老公曾國祥結婚兩周年，透露老公在英國拍攝Netflix外語劇，但對方搭通天地線，請家人幫忙速遞鮮花束送驚喜，她說：「我都幾驚喜，因為平時好少會慶祝，最多只是一齊食餐飯。」

她稱忙於拍劇，連休息時間也不多，待會再研究怎樣回禮。會不會赴英探班？王敏奕表示疫情要隔離，她的檔期排到明年4月，要完成工作才能相聚，並笑說：「我們暫時做網友，靠視像聯繫，要分隔兩地9個月，是有史以來分開最長時間的一次，是個大考驗。」

Ben難忘拍攝期間結婚

Ben稱戲裏戲外也是學做人夫，劇中與智雯由多年情侶變夫婦，拍攝時撞正他經歷人生大事（結婚），又爆陳家樂初相識很cool，熟絡後發現彼此有很多共同興趣，如踩單車、玩音樂，有不少話題，希望將來再合作。

陳家樂反醋意大發，投訴Ben神秘結婚，他說：「我們就在廠裏開工，睇報紙才知道他結婚，事前全冇先兆。」Ben解釋開劇前已申請婚假。

家樂避談戀情浮面

提到陳家樂與緋聞女友連詩雅分別在社交網貼出水上活動照片，被指夾埋放閃，家樂避談說：「不是，我只是想閃令令聚焦在我身材上，拍劇時食好多，但好少操，肥到似豬頭，直至最近才操到第一階段成果。」

追問跟連詩雅的感情是否浮面，陳家樂未肯公開認愛，並說：「玩直立板時，我就浮面，ok啦，當日玩得好開心。」

監製對涉風化案男子無印象

此外，警方上周拘捕一名24歲陳姓男子，涉及未成年少女風化案件，該男子報稱是「演員」，曾參與電視劇演出。事件成網民熱話，惹起很多猜測，無綫曾為此發聲明指涉案男子非無綫旗下男藝人。涉案陳姓男子曾在社交平台上載穿著「海關」背心造型照片。

《把關者們》以海關為題材，問及監製關樹明，陳姓男子有沒有參與演出？關樹明稱不清楚是否屬《把關者們》的拍攝，因為特約演員是由演員公司安排一班人參與，《把》劇有特約演員穿海關背心站在大後方拍攝的場面，但他對陳姓男子完全沒有印象。

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