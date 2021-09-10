醉酒醜態百出 黎諾懿：太太覺得可愛

黎諾懿自爆以前愛飲酒，更喜歡「斷片」感覺。想被「執屍」？他笑說：「當然想，如被富婆執到就好了，可以不用做。我記得以前跟鄭伊健飲酒，他一定會送我回家，不是我酒量差，是他酒量太好，識他多年，只見他醉過一次。」他自爆飲醉酒會很多說話和喜歡講英文，太太覺得可愛。可試過醉後失儀？他笑稱：「我醉了不會講粗口，但有很多片段在伊健手上，例如跌落坑渠和在隧道伸頭出車窗外狂嘔等。我初認識太太時，伊健已將這些片給她看過，還叫她可考慮另尋對象。」他稱會教兒子飲酒，只要不傷身便可以。

丁子朗做港姐決賽司儀無壓力

丁子朗擔任港姐決賽司儀，稱壓力不大，皆因到時有Do姐（鄭裕玲）坐鎮，有什麼事交給對方實無錯。可有心水佳麗？丁子朗與陳曉華異口同聲說喜歡⑮梁凱晴，陳曉華大讚師妹笑容甜美。丁子朗則爆攝影師最愛⑱莫韻諰，因身形弗爆，令人充滿幻想。

記者：陳釗