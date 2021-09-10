亞洲電影大獎 謝君豪李麗珍角逐男女配角 《智齒》林家棟獲提名爭影帝

家棟︰入圍對團隊極大鼓勵

林家棟開心說︰「很高興《智齒》獲4項提名，多謝導演鄭保瑞；拍此片見到所有台前幕後都好辛苦，但係每個人又非常樂在其中，正正因為導演要求高，所以觀眾都極期待入場欣賞。無論結果如何，今次入圍是對團隊嘅極大鼓勵。」林家棟的對手是《東京蒼穹下》役所廣司、《收屍人》劉亞仁、《一秒鐘》張譯及《新愛的房客》莫子儀。

電影公司昨日再釋出《智齒》預告，角色們一臉恐懼不安，更有裸露屍體、慘叫女聲等。電影將以黑白版本上映，早在海外影展已獲好評「在黑白影像下呈現末世的感覺，令人喘不過氣」。

李麗珍不忘初心 謝君豪感榮幸

李麗珍憑《濁水漂流》爭最佳女配角，對手是《懸崖之上》秦海璐、《孤味》謝盈萱、《三姐妹》張允柱及《晨曦將至》蒔田彩珠。李麗珍說︰「上次得獎已是1999年憑《千言萬語》奪金馬影后，之後的工作或人生也遇上不同階段的碰碰跌跌，但對演藝事業始終不忘初心。今次憑《濁》片提名，再次多謝導演李駿碩揀選我演陳妹一角。對手也是在演藝圈多年，也曾遇上不同的遭遇到今天，相信大家同是熱愛電影工作。」

同憑《濁水漂流》入圍角逐最佳男配角的謝君豪也感高興，他說：「除了我的角色被肯定外，最高興是《濁》片上映以來叫好又叫座，還受到國際大小電影節關注和支持。今次獲提名亞洲電影大獎的男配角，對手都是中韓日好戲之人，能夠代表香港獲提名實在是非常榮幸。」其對手朴正民之前已憑《魔鬼對決》奪「第41屆青龍獎」最佳男配角。

記者︰柯美