疑似吳亦凡鎖腳鐐押醫院睇病 網民對比身形穿鞋習慣︰非常相似

娛樂組

據稱片段中疑似吳亦凡的男子在北京地壇醫院被拍攝，片段只有數秒，見現場環境的右上方壁布板寫有「皮膚科」3個字。有指該醫院以感染病科及皮膚性病科為主要科目，主診醫生在皮膚病、皮膚美容及性傳播疾病等臨牀免疫研究工作中有豐富經驗。

醫院與看守所屬同區令人聯想

吳亦凡身高187cm兼身形瘦削，片段中該男子比左右押着他的兩名警員高，有網民認為此人的身形、姿態、肩膊均與吳亦凡非常相似，特別是他「撻」拖鞋的習慣，跟片段中的人一樣，故認為他是吳亦凡。又有前粉絲稱吳亦凡的腳掌大，要穿46碼，可能看守所的拖鞋不合穿，這情况令人感唏噓，說：「這是何必呢？」不過，也有網民認為不能單憑一條片就認為此人是吳亦凡，更有認為是認錯人。北京地壇醫院與吳亦凡被還押的看守所屬同一區，不難令人有聯想。如此人真如網民所指是吳亦凡，就是他被捕後首次曝光。吳亦凡被刑事拘留後傳聞多多，傳有人為了減刑，供出一份涉及47人的名單，其中包括一線巨星和當紅花旦，令人心惶惶。

逾660藝人註銷工作室

另一方面，國家網信辦上月發布「關於進一步加強『飯圈』亂象治理的通知」，展開「清朗行動」，提出規範粉絲群體帳號及應援集資行為等10項措施，整頓娛樂圈生態。近日有內地調查公司「天眼查」網站公開了一連串藝人旗下相關經紀公司、工作室的註銷名單，截至8月底已有660多間相關公司陸續註銷，該網站同時公開一份藝人名單，顯示多名藝人今年先後註銷了工作室，當中包括之前承認註銷工作室的林心如，其他藝人還有黃曉明、林依晨、吳京、王寶強、劉詩詩、井柏然、趙本山、黃磊、文章、唐嫣、鄧超及李宇春等。林心如經理人曾回覆台灣傳媒，稱林心如工作室確實已註銷，主要是為了資源整合，又稱林心如9月仍有內地節目要錄影，工作不受影響。

刻意偷漏稅難逃法律責任

據「新浪新聞」報道，北京律師事務所表示，如藝人經紀公司、工作室曾存在「刻意偷漏稅」的行為，即使註銷公司也會遭到法律處置，如經調查沒有逃稅意圖後，可被要求繳交滯納金。