【開箱】《咒術屍戰》延續韓劇《謗法》 「變種」喪屍復仇

韓國票房未如理想

《咒術屍戰》由《上流寄生族》發行商CJ E&M製作；將旗下劇集拍成電影，日本電視台已沿用多年，優點是登上大銀幕後，變身系列，擴大作品價值。今次韓國照辦煮碗，成績卻未如理想。《謗法》去年播出時，收視由開播2.5%升至結局的6.7%，以有線頻道來說算不錯；但《咒術屍戰》今年7月底在韓國上映，疫下僅收17萬入場人次，票房慘淡，據悉仍有意開拍續集。

香港觀眾可在「黃Viu」煲劇平台重溫的《謗法》，講述充滿正義感的女記者林珍熙（嚴志媛飾）與能運用咒語殺人的少女白昭袗（鄭知蘇飾），攜手對付社會不公義的故事。「謗法」究竟是什麼？首集已解說，意指如果想詛咒某人，一定要提供當事人的漢字名稱、照片及隨身物品，集齊3物，有神秘力量的少女白昭袗就可以用咒術，令對方全身扭曲致死。《謗法》尾聲講林珍熙與白昭袗揭發大企業會長惡行後，白昭袗突然人間蒸發。

《咒術屍戰》承接《謗法》故事，講述三年後，林珍熙已是人氣網媒主播，推出有關「謗法」書藉。林珍熙在電台宣傳新書時，匿名聽眾來電，自稱是殺人案主謀，想接受林珍熙訪問。翌日林珍熙在任職警察的丈夫鄭成俊（丁文晟飾）保護下，訪問該聽眾。對方預告會殺3人，除非承日製藥會長卞承日（全國煥飾）公開道歉，否則會逐一將其公司高層金敏燮（鄭載成飾）、李相仁（權海驍飾）及卞承日殺掉。他講完即在直播現場「化成灰」。林珍熙以記者身分追查事件真相，得知對方早已死去多時，他是被人用咒術控制才得以復活，事件源自承日製藥利用低下階層進行病毒實驗。

《咒術屍戰》雖是劇集延續，故事卻獨立而完整，即使沒看過《謗法》，也不難理解內容。《咒》片以命案開始，警方發現嫌犯早於3個月前死亡，也就是說「屍體在殺人」。這個被復活的屍體，概念有點像喪屍，刀槍不入，能無限「復活」，卻不會追着人類的血肉來咬，只會按施咒者的意思行動；而且能走動、說話，與一般人無異。據悉這個「變種」喪屍概念，是編劇延尚昊從朝鮮古書描述的怪物得到靈感。該怪物手腳黑色，行動不太自然，但能說話。延尚昊將怪物轉化為被詛咒、操縱的屍體。延尚昊有拍攝《屍殺列車》的經驗，今次在《咒》片雖然是編劇，但「復活屍體」的動作場面依然有水準，其中一幕過百隻「復活屍體」追着承日製藥高層的場面，是全片最大亮點。

批判藥廠剝削低下層

延尚昊的作品多描述社會問題，今次圍繞承日製藥第二代話事人卞美英（吳允兒飾）為開發新藥，隱瞞人體實驗的副作用，大批參與實驗者死亡，當中包括印尼外勞，受害者家屬遂復仇，控訴現今社會無視低下階層或弱者利益。反派卞美英也是延尚昊作品常見的人物類型，令人想起《屍殺列車》的金義聖。

另外，《謗法》白昭袗一角，在電影中後段才登場，戲中解釋她失蹤後，為尋找消滅體內惡靈的方法而到訪日本、中國等地。雖然未能成功，但學懂如何運用體內惡靈幫助林珍熙解決困境。白昭袗的戲分不多，但表現突出，有點像「超級英雄」，甫現身即出手救人，而且法術高明。不過《咒術屍戰》人物與支線較多，片長109分鐘，似乎未能平衡各部分的內容。

上映日期：9月9日