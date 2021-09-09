準亞姐遴迍拋寶牒 陳美濤花5位數豐胸增自信

陳美濤祈求入三甲

陳美濤自嘲欠運動細胞，讀書時試過推鉛球差點擲中老師，活動前試拋寶牒時失敗30次，她說：「我寫了兩個願望，希望比賽入三甲，寶牒一次拋中，其中一個願望已成真，幾靈驗，加強攞獎信心。」她透露為比賽積極豐胸，上圍由32B升至34C，並說：「我食豐胸藥、搽豐胸精華、去美容院做療程，花5位數字豐胸。我見其他佳麗身材好好，我上年參選亞姐上圍只得32A，覺得身材輸蝕。」陳美濤不擔心惹隆胸「僭建」猜測，解釋：「我是慢慢變的，如果僭建就僭到G級啦，我一直恨有G級身材，現時有C級已滿足。」

王巧兒擊中攝影師感尷尬

王巧兒對於拋寶牒出意外感尷尬，已向受傷攝影師致歉，她說：「可能我最近健身加重手臂訓練，變得好大力，我好想願望成真，所以用盡力拋。」她笑言許了5個願望，包括加拿大疫情早日緩和，讓她可以早日到當地結婚，並說：「我和男友計劃在加拿大結婚，還未定到婚期，若然當選亞姐，婚期會不會延期，就等到時再算。」梁欣娟稱已將撞跌的寶牒拋回樹上，為此感不好意思，她說：「希望大家都願望成真、順順利利，我許願比賽名列前茅，有好成績，與佳麗友情永固，總之比賽第二。」

記者：鍾一虹