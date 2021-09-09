結伴出海高調曬愛 陳家樂連詩雅戀情浮面

陳家樂去年與連詩雅傳緋聞後，口徑一致說不回應感情事，希望專心工作。不過二人多次被發現密會，曾被影到結伴購物，仍三緘其口避談戀情。

今年3月，陳家樂宣傳主演電影《不日成婚》時，曾透露已屆適婚年齡恨結婚生仔，似暗示視連詩雅為結婚對象；不過早前他拍無綫劇集《把關者們》，跟2019年港姐冠軍黃嘉雯傳緋聞，他即否認並向連詩雅派定丸心，說感情生活好穩定。連詩雅當時亦有默契表示生活愉快，又讚陳家樂為人很nice，自稱不容易跟人做到好朋友，對方要心地善良、人品好。

直立板泄「蜜」

陳家樂與連詩雅感情關係趨向穩定，開始不再避忌，前晚連詩雅在社交網上張3張水著照片，身處海灘的她，穿著橙紅色泳衣坐在綠白色直立板上擺甫士拍照，大騷纖腰及長腿，身形弗爆，透露放假一天要玩水。

陳家樂昨日亦上載到海灘玩水上運動相，半裸騷肌的他不避嫌拿着跟連詩雅同款的直立板影相，並留言：「夏天都就完先第一次出海，希望仲有機會啦！」

男女友視角互影

不少網民留言說看到陳家樂跟連詩雅一起好驚喜，指他們如此高調曬愛放閃好甜蜜，又指二人互相幫對方影男友及女友視角的單人相，期待他們分享合照，祝他們一起幸福。有網民大讚陳家樂身形好弗，現在變了大隻仔，操練有成績，大讚他與連詩雅各方面都好合襯。

娛樂組