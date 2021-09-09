資料類近與女童非法性交疑犯 陳戩浩：的確多了人留意我

警方日前拘捕24歲自稱「演員」的陳姓男子，涉嫌與14歲女童非法性交，案件列「與年齡在16歲以下的女童非法性交」。網民隨即揣測誰是嫌疑人物，跟疑犯年紀相若的無綫男藝人陳銳峰、陳戩浩立即在社交平台澄清，無綫亦發聲明表示：「有關風化案件涉案男子非本台藝人。」陳戩浩昨日重提此事仍感無奈：「我未到生日（10月6日），現在仍是22歲。今次遇無妄之災沒有辦法，因為巧合是姓陳、年齡20多歲，又有劇出的男藝人，公司只有幾個。好多朋友來電慰問，的確最近多了人留意我，好彩沒帶來負面影響，暫時沒有受到人抨擊。」他沒預料事情發生後反而多了被外界關注，感激無綫對他非常信任沒有向他「照肺」，更出聲明間接代他澄清與事件無關。陳戩浩強調沒有做過，從不感擔心。

嬌小鄺潔楹揀男友 矮過170免問

身高155厘米的鄺潔楹身形嬌小，與兩名高大男神吳子冲及陳諾忠合照，形成高矮強烈對比。她直言早已習慣因身高被嘲諷，不過她自爆揀男友愛玩反差，首選高大。她解釋：「高大男生才給我安全感，位置挨正對方心口感覺好正。以往5次拍拖的對象，巧合都不矮於170厘米，若只有169厘米高的男生追我都沒有反應。」今年7月有傳媒偷拍她在富二代男友Ricky Yung所開的餐廳舉行生日派對，二人態度親暱，自稱怕醜的她對拍拖事落閘避談，只形容目前感情與事業都開心，擔心公開講感情事會為另一半帶來壓力，現階段專心工作，未有時間談論人生大事。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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