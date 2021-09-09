稱單文柔嬰兒肥天然美 陳展鵬否認太太再有喜

陳展鵬太太單文柔在社交平台分享生活片段，暴露肥脹身形，惹網友揣測再度懷孕，陳展鵬澄清老婆只是水腫，很喜歡對方崇尚天然美，「她一向有少少baby fat，影相卻好少執相（修圖），一執網民就發現」。談到生育計劃，他稱抱隨緣心態：「最近開工好忙，如果真的有新成員都好開心，不介意再忙少少。」

胡鴻鈞濕身回饋大眾 有拖冇欠

胡鴻鈞姍姍來遲，他解釋最近腸胃不適，可能早前為拍新片操肌節食，只吃清淡的白烚菜肉，現在飲食回復正常，未適應油膩食物，經常腹瀉，希望不會影響錄影進度。他說：「操得好辛苦才練出六嚿腹肌，會努力保存，自己都有影相留念，等適合時間給大家睇。」他笑言有自知之明，沒想過推出寫真集，但知道粉絲想睇他濕身：「去年我有首歌曲MV點擊超過100萬，曾答應會濕身回饋大眾，我欠一年了，總之有拖冇欠啦！」

泳兒自言與年輕人沒代溝

泳兒近期頻頻曝光，她稱今年音樂產量較多，笑言自從在《聲夢傳奇》擔任導師，接觸很多年輕人，有回春感覺，最近跟樂隊Zpecial的4名猛男合唱，更艷福無邊，但被他們冠以老師稱號，有點激氣，她笑說：「Zpecial太尊師重道，將我輩分提高，其實我同他們年紀差不多，想打死他們！」談到無綫再開《聲夢》第2季及《聲夢Summer Camp》，泳兒表示未收到邀請，若再做希望「降呢」：「我想大家叫我做『泳兒姐姐老師』！原來我跟年輕人溝通到，幸好沒代溝，最近都有邀請冼靖峰、鍾柔美一齊做網上直播，玩得好開心。」

記者：鍾一虹