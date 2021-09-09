限定店開幕 扮連體情侶粉絲受落 呂爵安Jeffrey一小時吸金6位數

品牌及商場動用超過20名保安人員，駕起圍欄劃分數個粉絲區維持秩序，有粉絲早於活動前凌晨3點已到場霸定頭位影相。昨日約早上10時30分，Edan與Jeffrey各穿一深一淺色西裝出現，一眾「爵屎」（Edan粉絲暱稱）見到偶像即瘋狂尖叫，輪流示愛兼大叫「Edan第一」、「好靚仔」、「好有型」、「我愛你」等，最搞笑是莫名其妙叫他「除衫」，可能想看Edan操弗後的身形。二人見粉絲熱情，亦很識做，向眾人揮手打招呼、雙手合十又派心心，再企定合照回敬，然後進入限定店不同位置打卡影相，引全場粉絲狂拍。

未有接受傳媒訪問

在店內完成近1小時拍攝後，Edan和Jeffrey再次合照，後者幾次親密地雙手從後搭Edan膊頭，還主動將身和頭挨近對方扮連體情侶，帶出「hehe」味，粉絲再次爆笑及尖叫。之前拍劇集《大叔的愛》與Anson Lo（盧瀚霆）變成「熒幕情侶」的Edan，昨日換了對手Jeffrey，他表面未有抗拒，再輕拍對方的手作回應，粉絲大聲叫「好得意」。Jeffrey又應粉絲要求做心心手勢，卻被眾人尖叫聲嚇一嚇停頓3秒，才繼續拍照。完成拍攝，二人便由保安人員開路護送離場，未有停步接受傳媒訪問。

Edan開工瞓覺 阿Dee偷拍

Edan近日同時拍攝《i.Swim》及綜藝節目《膠戰2》，沒有足夠時間休息，趁工作空檔補眠。ERROR成員何啟華（阿Dee）在社交平台上載偷拍Edan開工時睡覺的照片，留言：「Edan 返工又瞓覺？雖則大家都知你呢排好忙成日唔夠瞓，但同我ViuTV一哥做嘢都夠膽瞓覺？真係大膽，等我post呢張相出嚟話畀花姐（經理人黃慧君）聽先！」Edan看見阿Dee的帖文後驚訝留言：「偷拍！」

AK聯同隊友12月開騷

Edan與Anson Lo、陳卓賢（Ian）將於12月7日聯同另外3名歌手演出《網上行夢想系MOOV LIVE Music On The Road》，大會昨日公布第4名演出歌手是MIRROR隊友江𤒹生（Anson Kong，AK）。餘下兩名演出者，有估計會否同是MIRROR成員。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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