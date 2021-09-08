88歲《斷了氣》尚保羅貝蒙多逝世 阿倫狄龍哀悼：如可一齊死都不錯

跟尚保羅貝蒙多相識多年的律師Michel Godest接受美聯社訪問時表示：「過去一段時間，他已活得很疲倦，如今終可安詳離去。」雖然未有透露死因，但暗示他晚年多病，而非猝死。事實上，他曾中風導致半邊身體癱瘓，直至2001年才康復。

棄新浪潮改拍商業片

生於巴黎近郊的尚保羅貝蒙多，15歲開始當上業餘拳擊手，卻因肺癆被迫放棄理想，改為投身演藝事業，其後入讀巴黎藝術戲劇學院，上世紀50年代開始參演舞台劇和電影，1960年憑法國新浪潮導演高達（Jean-Luc Godard）代表作《斷了氣》一舉成名，其後再合拍《狂人彼埃洛》及《女人就是女人》等作品。除了高達之外，他亦曾跟其他新浪潮先驅如杜魯福（François Truffaut）及查布洛（Claude Chabrol）等合作《蛇蠍夜合花》和《狐妻狼夫》等電影。

60年代中期，尚保羅貝蒙多轉投商業電影市場，接拍大量喜劇及動作片如《烏龍王大鬧香港》和《鐵金剛橫掃皇家賭場》等，一度受到影迷批評，被指浪費才華，但他否認：「如果一直只拍（藝術電影），怎能在水銀燈下長存？」晚年他獲得康城影展、威尼斯影展及法國凱撒獎頒發終身成就獎，表揚他在過去半世紀對影壇的貢獻和成就。

偕女友來港拍《烏龍王》

尚保羅貝蒙多跟香港影壇的緣份亦不淺，1966年在港上映的《烏龍王大鬧香港》，他跟「邦女郎」兼女友烏蘇拉安德絲（Ursula Andress）專程來港拍攝，片中穿梭港九新界取景，二人更穿著粵劇戲服上陣，貫徹他的搞笑形象。另一方面，本地巨星如周潤發及成龍等，均曾公開表示尚保羅貝蒙多是他們的偶像。

私生活方面，尚保羅貝蒙多曾兩度離婚，跟首任妻子Élodie Constantin育有3名子女，女兒Patricia已於1994年逝世；2002年跟舞蹈員Natty Tardivel再婚並誕下一女Stella，可惜這段婚姻更短暫，僅維持6年便結束。他的愛情生活跟演藝事業同樣多姿多彩，先後跟烏蘇拉安德絲、意大利女星Laura Antonelli、比利時女星Barbara Gandolfi等拍拖，後者更比他年輕42歲，成為一時佳話。