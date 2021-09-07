【開箱】《九位完美陌生人》 妮歌潔曼「魔戒」造型 創辦神秘療養營

台前幕後陣容強勁

《九位完美陌生人》8月18日在美國串流平台Hulu上架，香港觀衆可透過亞馬遜的Prime Video欣賞得到；全劇8集，至今已有5集上架。妮歌潔曼除擔正演出外，亦兼任監製，並且是繼《小謊言》及《無所作為》後，第3度與《甜心俏佳人》金牌電視製作人大衛基利（David E. Kelley）合作。不知道是否巧合，《九》劇同樣是《小謊言》原著作者Liane Moriarty的小說改編。去年中疫情仍肆虐期間開鏡，所以跟很多荷李活製作一樣，此劇講述的加州豪華療養度假酒店場景，其實是澳洲新南威爾士北岸的拜倫灣。《九》劇亦跟《小謊言》和《無所作為》找電影《續命梟雄》尚馬克維利（Jean-Marc Vallee）及《蒙上你的眼》蘇珊比爾（Susanne Bier）執導一樣，《九》劇亦邀請拍過《熱血喪男》等電影的莊拿芬彌文（Jonathan Levine）操刀，《Expats》妮歌也選擇與憑《別告訴她》成名的美籍華裔女導演王子逸（Lulu Wang）合作，看來妮歌拍劇，還是鍾情由電影導演控制大局。

幕後陣容鼎盛，幕前也不乏星光，包括《電流戰爭》米高山倫（Michael Shannon）、《賤偵Madam摷公仔》瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）、《哈比人》陸克伊雲斯（Luke Evans）及《情迷藍茉莉》波比簡拿威（Bobby Cannavale）等主演。故事講述妮歌潔曼扮演的俄羅斯女人Masha死過翻生，躲到加州一個風景宜人的僻靜地方，開設療養度假酒店。為期10天的旅程，吸引9名客人參與，他們分別是高中老師Napoleon、太太Heather和女兒Zoe、暢銷小說作家Frances、單親媽媽Carmel、退役美式足球員Tony、富裕年輕的Ben和Jessica夫婦，以及身分神秘的Lars。

客人入住酒店後都要交出手提電話，每天早上按照各人的狀况，被安排不同的健康飲品及食物，並有不同的訓練活動，目的令他們度過療癒的10天假期。看了首5集，發現9名客人各有不同問題，並逐漸向彼此打開心扉。譬如Napoleon一家三口，因為Zoe的孿生兄弟自殺，各自隱藏了苦痛並且拒絕溝通。Frances的寫作事業進入瓶頸，剛入營時才被出版商告知新作有阻滯，她又在網上交友遇上「騙徒」。Carmel的丈夫為了年輕漂亮的女孩而離開她，自信重挫之外，也受到很大傷害，她寄望這次療養之旅能讓自己脫胎換骨。Tony是前美式足球員，曾吸毒酗酒，一次在酒吧與人爭執打鬥，對方昏迷後死亡，雖然逃脫誤殺罪，卻背負身心傷患，希望能「重新」做人，修補與子女的關係。Ben中了2000萬美元彩票成為富豪，但他說以前平凡的生活更快樂；太太Jessica則沉迷社交網，在虛擬的網絡世界以「like」數建立自信。至於Lars，其實是調查記者，對於Masha怎樣經營這療養度假酒店很有興趣，所以以客人身分「放蛇」，他也沒交出手機，而是把它放在樹林裏，每天跟神秘人聯絡。

Masha十分神秘，曾被槍殺的她自稱以前把所有時間奉獻給事業，在療養營內她卻像某宗教教主，有種魔力，工作人員Yao和Delilah猶如其信徒；更複雜的是，後兩者為情侶，又分別與Masha存在微妙關係。Masha有秘密的閉路電視監察客人舉動，彷彿有種魔力的她，又會每天安排個別訪談時段，客人見她之後大多被信服；如某夜她被Heather當衆揭發在食物裏下藥，Masha沒有否認，本來衆人心生不滿，最後她卻有辦法讓他們全都自願留下來。另一方面，Masha又收到不知從哪裏發出來的恐嚇信息，讓她感到害怕。

電視評論毁譽參半

有關此劇的評論可說毁譽參半，讚的大多給演員表現掌聲；也有視評批妮歌潔曼很少揀錯戲，此劇卻是其中之一，更有多個評論指出她在劇中金髮及腰的「仙氣」造型，似足《魔戒》系列姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）扮演的精靈女王Galadriel。其實負評多認為此劇有點故弄玄虛，劇本架構不如早前HBO頻道劇集《白蓮會》（The White Lotus），同樣主角都是互不認識，在酒店度假期間有所交集的故事，後者就顯得有層次得多。