Girls Aloud成員乳癌不治 Sarah Harding 終年39歲

Girls Aloud創立於2002年，成員包括Sarah Harding、Cheryl Tweedy、Nadine Coyle、Kimberley Walsh及Nicola Roberts，Girls Aloud活躍期間，曾有20首單曲登十大流行榜，估計唱片銷量及巡迴演唱會收入達3000萬英鎊（約3.2億港元）。其後成員屢傳不和，並各自發展，2012年曾重組慶祝出道10周年，最終在2013年正式拆伙。

Sarah Harding死訊曝光後，前隊友Nicola Roberts透過社交媒體上載二人昔日合照悼念，「我無法接受這日終於來臨，腦海不斷回憶當年片段，令我心疼」；Nadine Coyle亦公開故人舊照，留言表示不捨：「言語已無法表達我對她的感受，以及她對我有多重要，我愛你。」