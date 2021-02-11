追究內地粉絲集資為BTS成員慶生 21韓迷微博遭禁言

為了應對內地藝人如吳亦凡、趙薇等嚴重失德行為，網信辦早前展開「清朗行動」，要求取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕信息、清理違規群組板塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與，以及規範應援集資行為等10項措施。有關指引亦適用於外國明星的粉絲，微博管理員前日連發兩條公告，聲言「堅決反對此類非理性追星行為，並予以嚴肅處理」。

Jimin粉絲籌230萬人幣賀壽

有網民舉報今年4月起，內地粉絲帳號「百度朴智旻吧」為了替BTS成員Jimin慶祝26歲生日，於是跟濟州航空公司合作，在飛機印上Jimin肖像，並於下月生日當天，在美國《紐約時報》及英國《泰晤士報》等刊登祝壽廣告，結果集資活動公布短短一小時，已籌得230萬人民幣，反應異常熱烈。微博管理員收到檢舉後，前日宣布有關集資活動違規，近日更把活動成果展示到微博上，為了履行社會責任，決定對相關粉絲帳號予以禁言60日重罰。

內地粉絲集資280萬祝張元英生日

另一方面，上月有內地粉絲帳號為替日韓女團IZ*ONE前成員張元英慶祝17歲生辰，集資4億韓圜（約280萬港元）送上生日禮物，結果「張元英中文首站」亦被禁言30日。其他遭檢舉而面臨同樣處分的包括女團Blackpink成員Lisa及Rose、少女時代成員太妍、男團EXO的世勳、BTS成員RM和J-hope，以及女歌手IU等合共21個粉絲帳號。

截至昨日為止，有關公告錄得接近2000名網民留言，幾乎一面倒讚好：「支持，不能只整治內娛粉絲」、「對韓流一定要整治」，以及「哈日的也能管管嗎」等，估計有關檢舉及禁言行動，將會陸續有來。