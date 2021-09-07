早產誕6磅囝囝 岑杏賢爆BB好大食

與老公喜極而泣

岑杏賢接受無綫娛樂新聞台訪問，分享初為人母喜悅，多謝大家祝福。她表示跟丈夫第一下聽到BB的喊聲很感動，忍不住流淚，但一見到BB就好開心，感覺很奇妙，岑杏賢說：「明明朝早在我肚內，下晝就出世。第一眼見到BB鼻頭，幾似我同老公，很多姑娘覺得BB個樣似我，但仔細看，嘴仔、雙眼皮都幾似爸爸，手指腳趾很長，可能遺傳我同丈夫的高度。」

BB甲狀腺指數正常

岑杏賢曾透露患有甲狀腺亢進症，BB經檢查後很健康，甲狀腺指數正常，令夫妻放下心頭大石。她爆囝囝相當為食：「在醫院餵人奶，BB都肯食，很乖、很聽話，過程順利，但他偏大食，分量比一般BB多少少。我覺得幸運，產後第四五日已上到奶給囝囝，所以覺得母愛偉大，同埋責任心亦大了，但所有嘢都值得。」她表示現時主力湊仔，希望身體很快復元，BB快高長大，她可以很快重投工作跟觀眾見面。

娛樂組