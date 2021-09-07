單身J.Arie豁出去演「肉食女」被啜腳趾 王宗堯拍情慾戲必備案 免女友呷醋

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《在觀塘下體現愛的故事》故事講述廣告界才子王宗堯，隱藏有性障礙，邂逅演「肉食女」小歌星Jay姐的J.Arie，感情關係複雜。兩人難忘在開篷車廂裏的情慾戲，王宗堯為J.Arie啜腳趾，成為他們從影以來最激的一次。J.Arie大讚對方專業，為了美觀，事前做了人生第一次美甲，拍攝前用大量消毒紙巾清潔腳趾，但王宗堯依然呻慘，笑說：「佢對腳消毒都冇幫助囉，因為佢前一日整損腳趾。」J.Arie大感歉疚並解釋：「前一日著高跟鞋拍追逐戲，磨損腳部起水疱，我覺得難為他，好慘。」

王宗堯覺得為藝術犧牲都值得，並說：「拍攝時周圍好多人圍觀，有的士司機、保安叔叔，都無辦法，一開始拍，當外邊的世界不存在，只有我兩個，加上劇情好玩，這個年代沒有什麼不荒誕，當提供輕鬆娛樂給觀眾脫離現實生活。這場啜腳趾好激，我可以息影了。」

田蕊妮監場指導牀戲

談到與王宗堯的牀戲，J.Arie表示穿Bra Top上陣，是最性感的演出，拍攝前絕食一兩日收身，加上演戲經驗淺，心情忐忑，幸好對手王宗堯好有風度，加上劇情搞笑，帶動氣氛不尷尬，監製田蕊妮也來監場指導。

J.Arie說：「這場牀戲佔了半集時間，有些位未必拿揑到，我好驚，有田蕊妮在場，會好安心，她會示範給我睇。不過拍攝時好熱，現場有40個工作人員，因現場收音要關閉冷氣。」

為前度拒拍親熱戲

J.Arie透露入行頭6年，都婉拒拍親熱戲，即使遇到靚仔對手如林德信、曾國祥也不為所動，向導演要求用鏡頭交代，她說：「我每次都推掉親熱戲，因為當時的男朋友不批准，直至分手後，自己出來獨立發展，去年拍《陰陽道具》MV，獻出熒幕初吻給強尼和楊詩敏（蝦頭），激吻過後，就練大了膽子。」王宗堯好奇問她，跟留鬚的強尼激吻，會否拮面？J.Arie搞笑說：「我好鍾意呀。」至於跟王宗堯接吻的感覺，她笑說：「當然是正啦。」

劇中演「肉食女」的J.Arie笑稱現實中都想如角色般，可惜她是鱷魚頭老襯底，並說：「這行是個花花世界，日日見不同靚仔，只敢幻想不敢做，所以我才寫歌唱出來。（入行後要避忌？）覺得自己分別不大，沒有太多追求者，但我會主動追男仔，不介意別人拒絕我，我算厚面皮，近兩年獨立發展變得大膽，做回自己，以前背負好多同事、老闆，怕影響別人。」

王宗堯想女友監場

名草有主的王宗堯事前有向女友備案，他說：「她是個通情達理的人，但她每次都會說，睇到我拍親熱戲，會有少少不開心，我想她今次都會睇。我有個借鑒，好耐之前睇發哥（周潤發）受訪，他會帶發嫂去片場睇他拍親熱戲，讓她睇到不想睇為止，但我相信我女友未有心理準備住。」J.Arie都擔心因演出得罪阿嫂，立即「耍冧」：「對不起，阿嫂。」

患難見真情 萌結婚念頭

予人花弗的王宗堯承認有不少拍拖經驗，但不代表花弗，只是他夠坦白，每段戀情都公開，並透露跟現任圈外女友最合得來，令他有結婚想法。尤其在亂世，體會到人生無常，在不安的時候，好想身邊有個伴，他說：「我是個敢言的人，但好多事都放在心，好少跟別人分享，我媽說我不多話，自從跟這個女朋友一起，就多了傾心事，可能需要找到一個合拍的人，打開你道門，就會好多交流。感恩在我人生低潮時，知道身邊有多少個真正朋友，還有杜生杜太（杜汶澤、田蕊妮）出現，患難見真情，但我想等某事情了結，才定結婚計劃。」

今年王宗堯簽約成為杜汶澤公司旗下藝人，自加入公司後很開心、無壓力，多了空間做自己想做的事，例如幫好多小店、其他單位，他說：「他們不干涉我做其他事，純粹是演藝上合作，杜太說過，點解一個人因為想法和追求人生理念價值不一樣，就影響他或她沒有機會做演員、歌手，她覺得好可惜，希望畀個機會大家。」

場地提供：為食龍 Hungry Dino

化妝：Aster Phang（王宗堯）、Jessica Chan（J.Arie）

髮型： Kelvin @essensuals.HK（王宗堯）、Bowie Lo@Admix hairstyling（J.Arie）

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