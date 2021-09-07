九展騷圓滿結束 羅敏莊：開Part 2要老闆話事

另一名撐足兩晚的嘉賓伍仲衡大讚Mimi是樂壇字典，什麼歌都不用找歌詞便唱到，隨即掏出一個膠袋，意指樂壇欠她一個交代。Mini笑言：「我現在用環保袋的，膠袋不環保。」網上點歌環節，Mini即興邀女兒契爺阮兆祥合唱《一生中最愛》，因疫情關係，祥仔只能戴住口罩在台邊跟Mimi對唱。

Mimi騷後受訪，稱能否開Part 2不是她話事，要看老闆，總之台前幕後有工開就最開心，「到我這年紀，場地大細無所謂，有得表演和跟觀眾接觸已很開心，因我很喜歡看觀眾反應，今次戴住口罩都是差少少，看不到觀眾是笑還是發悶，希望下次開騷大家都不用戴口罩」。

沒兌現黎瑞恩生日支票

提到她與黎瑞恩連續兩晚在台上表現激動？Mimi稱兩人相識20多年，黎瑞恩對朋友很好，「9年前我開騷，她來不到，覺得遺憾，所以她說今次一定要彌補，還借出私家咪，我全部首飾都是她贊助的。她甚至說過要為我辦演唱會，但我不想朋友這樣做，因未必賺錢，我說有錢多不如折現給我。我之前生日，她沒時間買禮物，真的試過開支票給我，我當然沒去兌現。我們多年友誼不會常把多謝掛在嘴邊，一切在心中」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

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