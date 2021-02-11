珍藏《春光乍洩》黃皮衣 王家衛伙蘇富比拍賣《花樣年華》NFT

第二個項目：王家衛《傷心探戈 黃皮衣》，此乃張國榮於電影《春光乍洩》飾演主角「何寶榮」所穿著的戲服。如王家衛所說︰「張國榮第一次穿上這件皮衣是在阿根廷。造型的時候他習慣站在鏡前，我剛好站在他背後。演員登場前都會照鏡，因為要以最完美的扮相面向觀眾；張國榮也是一樣。觀眾看到的是他永遠迷人的正面，我更喜歡繞到他背後，偶爾會看到煙花後的落寞—這是我在跟他合作多年後的發現。幾個星期後，在布宜諾斯艾利斯的火車站裏，出現了何寶榮的背影，獨自踟躕於夜深人靜的大堂角落。何寶榮一個人的時候，喜歡抱着那件皮衣，像在為自己取暖。那天晚上，有一刻，他把皮衣抱在懷裏。遠看過去，彷彿是一場單人探戈。他的舞伴，是他的黃皮衣。我一直留着這件黃皮衣。因為它象徵着曾經的存在；溫柔、叛逆和煙花背後的落寞。」

精心挑選30件電影珍藏拍賣

第三個項目：「念念不忘：王家衛×澤東電影三十周年」，王家衛電影珍藏拍賣專場。王家衛以收藏家的身分，精心挑選30件有關他的電影珍藏，包括服裝、道具、造型、攝影、海報等拍賣。

娛樂組

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