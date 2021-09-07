與鄭裕玲敘舊 忘記36歲退休宣言 梁朝偉戒絕夜蒲日日滑水玩風帆

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鄭裕玲（Do姐）表示對上一次跟梁朝偉（偉仔）傾偈是2013年，兩人在外地工作同返港時傾了幾句，又有次晨早在超市購物遇見。偉仔笑稱喜歡晨早逛超市購物，因早上少人，他購物後回家下廚，通常是沙律或蕎麥麵，食得健康的原因是自己腸胃差，易食物中毒。他稱拍戲時病倒好慘，曾試過發高燒，王家衛仍要他繼續開工，因章子怡為該部戲最後一日開工，他只好病住頂硬上。

稍後上海拍戲 明年溫哥華拍劇

Do姐提到多年前曾訪問偉仔，問到退休問題時，他說36歲一定退休。偉仔稱早已忘記了，當年他經常想着退休，因為工作好辛苦。近10多年來工作較輕鬆，已沒有當年極端的想法。他又稱現在若感得攰便停下來休息，覺得想工作又遇到想拍的角色便開工。偉仔稱返港後已拍了一部港產片，稍後又會到上海拍戲，明年的計劃是到溫哥華拍電視劇。

愛水上運動 可跟大自然互動

Do姐問偉仔若不做演員，會做什麼職業？偉仔說可以做運動員，玩帆船、滑水及衝浪皆是他喜歡的。他不喜歡跑步，因為變化不大，愛水上運動是可以跟大自然互動，每日也不一樣，從中學懂很多新知識。偉仔提到愛玩帆船，曾參加比賽奪第2名。Do姐提議偉仔可代表香港參加奧運？他笑說體能上不及後生仔，而且他不愛爭名次。他稱喜歡的水上運動可以一個人玩，他亦提到太太劉嘉玲喜歡跑步、行山；要是他行山，會跟家人一起行。

節目中Do姐要偉仔分享在港不用開工時的生活時間表。偉仔稱每朝要做兩小時運動，然後煮午餐，接着會出海玩、看電影或睇書，食完晚飯就是一日了。Do姐重提當年兩人拍劇時，偉仔愛夜蒲，稱他收工後也要去玩，但翌日開工又準時出現。偉仔稱近30年沒有夜生活，出街晚飯後便回家。問偉仔預計5年後有什麼變化？他稱就是多些做運動。

偉仔提到拍《尚氣與十環幫傳奇》，拍攝時每日10小時工作，中間沒休息時間，甚至沒放飯時間，因現場長期備有食物，拍攝緊密的程度令他覺得似當年拍電視劇。他稱《尚氣》拍攝效率很流暢，他盡量親身做動作戲，但危險動作不會讓他做，怕受傷影響更大。網民對Do姐訪問偉仔讚口不絕，除了宣傳電影，他們敘舊的話題也吸引。

《尚氣》偉仔演技獲外媒大讚

《尚氣與十環幫傳奇》9月2日在港開畫，短短4日便創下香港史上9月開畫4天最高票房紀錄，單計香港票房已衝破1800萬。影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）得到92%新鮮度好評，外國媒體亦對梁朝偉的演出給予高度評價，稱他交出影帝級演技，更獲大讚是超級英雄電影史上最佳演出。