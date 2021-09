《尚氣》美國票房2.3億稱冠 疫下最佳開畫季軍 僅次《黑寡婦》《狂野時速9》

【明報專訊】Marvel電影宇宙首齣全華裔演員擔正的《尚氣與十環幫的傳奇》(Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings),上周五在美國上映,周四優先場收880萬美元,僅次於Marvel另一出品《黑寡婦》,成為當地疫後優先場最佳成績第2位,《尚氣》周五收2960萬美元(約2.3億港元),榮膺票房冠軍,由於是美國勞動節長周末,美媒估計首周末4天可收7500萬至8500萬美元。