王子逸公開合照 粉碎與妮歌潔曼不和傳聞

傳跟妮歌在拍攝上有分歧的王子逸在Instagram限時動態，貼了和妮歌及攝影師的合照，3人席地而坐，言談甚歡，王子逸寫上：「Making a movie！」並附上3個心心emoji，似用行動粉碎不和傳聞。

練樂儀讚妮歌親民有仙氣

有份參演此劇的落選亞姐練樂儀（Alina）透露，早前已完成戲分。對於妮歌不習慣香港拍攝模式和跟導演鬧分歧，Alina回應：「我有看到新聞，可是當時我不在場，所以並不知道。（你與妮歌同場時有沒有見過她大發脾氣或表現不滿？）沒有，其實片場好靜，拍攝期間全場都保持肅靜，比起我以往參與過的拍攝更認真嚴肅。基本上沒有人會出聲傾偈同笑，可能是外國人班底，所以特別專業認真。」Alina最開心是難得有機會跟荷李活巨星同場且近距離見面，大讚妮歌真人靚過上鏡，有氣質及仙氣，每次出場都好有氣勢。她見到妮歌在現場有跟小朋友和狗仔玩，認為對方沒有巨星架子，幾親民。她希望借今次有外國團隊來港取景，認證香港在國際間的地位，為本地演藝界爭取多些就業機會。

記者：林蘊兒