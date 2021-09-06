承認收周星馳律師信 17歲Ukei：不需靠人上位

「這件事令我感困擾」

Ukei接受《明報》電話訪問時承認確有其事：「我承認收到律師信，但細節內容不便多講。我不需要靠別人上位，否則之前就不會努力嘗試不同工作，又走去港姐面試爭取經驗啦！如果我要靠關係，已經入到港姐決賽。這件事令我感困擾，估不到跟朋友出海玩wakesurf玩到這樣大件事，以後都驚出去玩。我覺得只是女仔影些靚相，沒想過會搞成這樣。」為了平息事件，她承認已刪除有關相片，並覺得上了寶貴一課。兼任模特兒和KOL的她說：「花邊新聞對一個初入行的小妹妹始終不是太好，希望大家之後見到我的工作，現正學習影相和剪片。」

另外，提起有網民質疑Ukei用A貨名牌，她以「真的假不了，假的真不了」回應，認為被指假貨可能是拍攝時角度出問題，重申不會理會其他人的說話，做好自己就夠。

記者：林蘊兒