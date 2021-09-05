【開箱】《海岸村Cha-Cha-Cha》 改編韓片的鄉土人情故事

女牙醫開診所得罪全村人

《海岸村Cha-Cha-Cha》改編自2004年、金柱赫與嚴正花合演的韓片《Mr. Handy》，《再見媽媽又再見》柳濟元執導，《成為王的男人》申夏恩編劇。此劇在周六日晚黃金時段播出，至今播出兩集，收視維持在6%，成績不過不失。首兩集講述尹慧珍（申敏兒飾）受僱於首爾某大型牙科診所，過着中產生活。某日院長要求她為病人種牙，但慧珍不想為了提高收入而過度治療患者，二人為此爭執，慧珍憤然「裸辭」。慧珍睡醒後發現自己酒後在網上討論區大爆院長惡行，後者為報復，四處「唱衰」慧珍，使她無法在首爾找到工作。

慧珍趁母親忌辰，獨自前往兒時與亡母遊玩過的公辰村，其間放在沙灘的名貴高跟鞋突然被浪捲走。正在衝浪的「洪班長」洪斗植（金宣虎飾）見狀，借了一雙拖鞋給她。慧珍準備回首爾之際，發現車子壞了、電話又失去信號，連自動櫃員機也失靈，使她被咖啡店老闆視為「霸王食客」。此時斗植再出現，稱可帶她去賺錢支付咖啡店餐費，臨時工作原來是在港口做清潔，慧珍勉為其難照做，終掙到數萬韓圜，足夠在當地度過一晚。雖然慧珍在公辰村度過倒楣的一天，但自知無法再在首爾立足，遂留下來開設牙科診所。

慧珍透過斗植介紹租屋兼開設診所，可是生活習慣跟村民格格不入，火速得罪所有人。慧珍穿上貼身運動裝跑步，被老人家批評「造型不雅」。她參加村民舉辦的敬老宴，又嫌棄長者用手拿食物給她，令他們不悅。慧珍躲進休息室跟好友通話時大講村民是非，但不知道房內擴音機沒關。與村民關係惡劣，慧珍的牙醫診所卻如期開張，沒有病人來求診。斗植見狀獻計幫慧珍挽回聲譽，還介紹村民去求醫。

扮演洪斗植的金宣虎與電影版主角金柱赫甚有「緣分」。金柱赫生前曾參演綜藝節目《兩天一夜》第3季，金宣虎現時也正在演出《兩天一夜》第4季，後者不僅接棒演出綜藝節目，還在劇中翻演金柱赫的角色。《Mr. Handy》當年在韓國上映時跟元斌、張東健擔正的《太極旗飄揚：生死有情》撞期，票房慘淡，僅18萬觀衆入場，卻是金柱赫的代表作之一。

108分鐘電影變16集劇

劇中「洪班長」是公辰村最受歡迎男生，也是全能自由工作者，具備各種專業資格。他為村民服務時，只收取最低工資。短短兩集「洪班長」已展示多種職業，包括速遞員、咖啡師、清潔工、汽車維修員、桑拿房員工、活動攝影師、人力資源介紹顧問、修船、地產經紀、裝修工人等。此角色十分豐富，可是不算新鮮，幸金宣虎演得自然。申敏兒飾演大城巿事業女性，融入鄉村生活，角色對她來說難度不高。

此劇沿用電影版的故事結構與角色設定，108分鐘片長改編成16集劇集，必須加插更豐富的枝節，劇中就增多村民的故事，還擴闊男女主角的感情戲篇幅。電影中男女主角的感情線着墨不多，但首集結尾，洪斗植似乎對尹慧珍漠不關心，其實早已暗中留意對方，一邊觀察她，一邊不知不覺露出微笑。第2集彩蛋講斗植與慧珍兒時有一面之緣，慧珍父親曾拜託斗植的爺爺拍照。最重要是新增另一男主角、綜藝節目製作人池成賢（李相二飾），他是慧珍的大學同窗，因工作關係在公辰村重遇她，並發展出一段三角戀。