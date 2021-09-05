威尼斯首映 觀衆鼓掌8分鐘 趙婷激讚《沙丘瀚戰》有望衝奧

《沙丘瀚戰》改編Frank Herber於1965年出版的同名小說，《象人》導演大衛連治（David Lynch）1984年曾搬上大銀幕拍成《星際奇兵》，但口碑麻麻。所以不少人對受疫情影響而數度延期的《沙丘瀚戰》寄予厚望。故事講述才華洋溢的少年Paul Atreides命中注定要完成超乎他認知的偉業，勇闖宇宙中最危險的星球，守護家人和子民的未來，但多個邪惡勢力為了奪取這星球獨有的珍貴資源而展開戰爭。此片將於本月16日在港開畫，美國方面則會下月22日在戲院及影視串流平台HBO Max同步。

《沙丘瀚戰》幕前陣容強勁，大部分演員都有現身水都宣傳，包括添密菲沙洛米、佐斯布連（Josh Brolin）、奧斯卡艾薩（Oscar Issac）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、查維爾巴頓（Javier Bardem）、辛蒂雅（Zendaya）及有份演出的台灣男星張震等。導演丹尼斯維爾諾夫在前日的記者會上呼籲觀衆入戲院觀看，才能感受到此片的視覺享受；雖然片長兩個半小時，但故事其實並未完結，有傳媒問劇組是否會開拍續集，丹尼斯稱要交由電影公司決定。男主角添密菲則表示，能拍此片是畢生榮幸，若能演出續集則是夢想。

已完成Marvel超級英雄片的金像獎華裔女導演趙婷在首映禮後，激讚《沙丘瀚戰》「極好」。不少影評也讚此片有大片格局、對未來世界有栩栩如生的描繪；也有影評人表示失望，以及質疑導演未能帶出原著的神髓。

姬絲汀演戴妃獲讚

另一方面，前晚亦有兩部角逐最高榮譽金獅獎的新片舉行首映禮。其中《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導的《Spencer》，講述英國王妃戴安娜跟王室度聖誕假期後，決定與王儲查理斯離婚的故事。片中由《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）扮演戴妃。據悉首映禮後全場起立鼓掌3分鐘，不少人大讚姬絲汀的演出，有評論拿她跟《王冠》扮演同一角色並封視后的愛瑪歌連（Emma Corrin）相提並論，認為姬絲汀很大機會在明年奧斯卡獲得最佳女主角提名。

影后奧莉菲亞捲土重來

至於另一舉行首映禮的參賽片是《The Lost Daughter》，《蝙蝠俠：黑夜之神》​女星瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導的處女作，集合金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）、《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）及瑪姬丈夫、《少女失樂園》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）主演。瑪姬弟弟、《斷背山》男星積基倫荷（Jake Gyllenhaal）亦一身白馬王子造型到場支持家姐，足見姊弟情深。

改編自小說的《The Lost Daughter》首映後，獲觀衆鼓掌4分鐘。該片講述奧莉菲亞扮演的大學教授，到希臘度假期間，認識了帶着女兒的狄高達莊遜，並勾起年輕時當母親的暗黑往事。奧莉菲亞3年前憑《爭寵》的神經質安妮女王角色，在威尼斯影展封后，並展開橫掃奧斯卡等各大頒獎禮之路，未知她今年可會再憑《The Lost Daughter》奪獎？