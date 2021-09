【開箱】《尚氣與十環幫傳奇》梁朝偉電眼演活不老傳說

【明報專訊】Marvel首齣華人超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),在千呼萬喚與極具爭議聲中,前日在港開畫,片名雖以加籍華裔男星劉思慕飾演的主角「尚氣」先行,梁朝偉扮演其父兼十環幫幫主「文武」在後,其實後者戲分跟氣場均在「男一」之上,且在角色性格及心理變化的具體描寫,均比前者有過之而無不及,身兼導演和編劇的達斯廷卡頓(Destin Daniel Cretton)是否太偏心?