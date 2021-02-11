193鬧網店顧客惹爭議 IG追蹤人數急跌逾萬

193成立自家服裝品牌，近日有網民在討論區公開追193退錢，稱年初時入錢買帽，至今仍未收貨，多番查詢但未獲回覆。事件成網上熱話，193處理有關退款，但他指貨品是去年9月截單，但買家今年1月以電子錢包支付，問買家是否文盲，說：「定係燒畀你？」193又說：「我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係無禮貌㗎啦，唔鍾意就唔好買囉，唔鍾意咪唔好關注我囉……」近日有逾萬網民取消對他的關注。

「鬧埋我啲fans就一定唔得」

193為被聲討再反駁，他轉發自家網店的帖文，重申去年10月截單後，其網店已處於荒廢狀態，根本不會看及回覆信息，沒想過會有人在截單3個月及沒有收到其發出表格的情况下突然入錢。對於被指不禮貌回覆，193公開該名網民在討論區的留言，稱對方的粗口又算是什麼禮貌？他說：「你無理解清楚件事就鬧我，都唔緊要啦，你鬧埋我啲fans就一定唔得。你唔係話報夢咩？咁我話燒畀你有咩問題？係你無禮貌在先，我唔覺得需要對你客氣。」

娛樂組