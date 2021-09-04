合作新劇《旁觀者》 周柏豪王敏奕操弗拍親熱戲

王敏奕說：「不夠周柏豪以前拍的電影勁，始終是電視尺度。」周柏豪表示在親熱戲負責騷肌，拍這部劇戒口戒到傻，王敏奕見到他那麼弗亦不敢放肆吃，她說：「都可以比一比，但他始終是最靚最弗。」

周柏豪上月宣布兒子出世，他稱為該劇開工沒時間湊仔，兒子出世至今只抱過兩次，再拍10多日便可以放假，好好處理家中的姊弟關係，他說：「原來女兒真的會呷弟弟醋，還會出現以前從未見過的脾氣，要慢慢教導，可以調節番，她都話很惜細佬，又將玩具畀晒細佬，但當我一抱細佬，她就覺得有人霸佔爸爸，這方面要慢慢教。」

王敏奕表示不知老爺曾志偉出售物業勁賺2780萬一事。問到老爺可有分享投資心得？她說：「沒有！自己努力搵多啲錢，有能力投資才跟老爺學習吧！」

連詩雅拍強姦戲周身傷

連詩雅劇中明戀謝東閔，但表白被拒，又遭周志康強姦，角色心理上有問題，她說：「首次拍劇被強姦及自殺，是拍劇以來最大挑戰，原來被強姦戲等同拍功夫戲，基本上是打鬥戲，周志康要撕開我啲衫，拍完周身傷。」

謝東閔親證與朱智賢無分手

謝東閔稱最近同時為幾部劇集開工，但仍抽到時間拍拖。提到傳跟女友朱智賢分手？他說：「我都想知點解會咁傳，我們一向不放閃，我比較低調，感情事無問題，只屬謠言而已，我都慣了！」

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com