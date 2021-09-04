生意糾紛結案 鍾舒漫勝訴 陳潔玲輸官司賠逾4萬 庭外騎劫訪問

記者：鍾一虹

鍾舒漫（Sherman）昨晨9時許由胞妹鍾舒祺及妹夫陪同現身，陳潔玲與老公謝趠汎數分鐘後到達，最終Sherman獲判勝訴。離開法院時，Sherman與鍾舒祺接受訪問，她說：「一件小事搞了成年，其實件案好簡單，我都有信心，但過去一年發生好多戲劇性事情，令全家人感到好累，希望件事可以畫上句號；今次當上了一課，將來再做生意，定必先了解各方背景。」

鍾舒祺拒一起受訪斥不禮貌

此時陳潔玲與老公從法院步出，硬攝入鏡頭揮手說：「一齊做訪問！」Sherman一臉愕然，與鍾舒祺對望，然後垂頭不回應。陳潔玲乘勢自說自話，鍾舒祺當場拒絕她：「不好了，你真的不受歡迎，你這樣很不禮貌。」陳潔玲未有理會。鍾舒祺與Sherman無奈走開，獨留陳潔玲夫婦做訪問。

陳潔玲尊重裁決願道歉

騎劫了訪問的陳潔玲談官司敗訴心情：「這裁決我明白和尊重的，我跟鍾小姐有好多誤會。其實我一直都願意承擔責任賠錢，只是鍾小姐男友拒絕和解，我認情緒波動大、EQ低，令大家受傷害。」問她為何之前拒絕和解？她解釋：「當時和解的話，跟現在要賠償的金額也差不多，我抱住一個學習心態，想知大家爭拗什麼。」騎劫別人訪問被指沒禮貌？她即時致歉，又稱願為今次對簿公堂向Sherman道歉，站在遠處的Sherman聞言稱已心領，不想再接近對方。陳潔玲續透過鏡頭傳話：「鍾小姐，過去一年大家互相傷害，到此為止了，一件小事不需要拗那麼耐，如果有執念是自己懲罰自己，我不會憎恨任何人，希望她放下執念同憎恨；當初跟她溝通不好，令她受傷害，我願意道歉，我只係普通人，不擅與人溝通，脾氣又不好。」說罷便與夫婿離去。

鍾舒漫求公義不為錢

對於陳潔玲突如其來的舉動，Sherman說：「我都估不到那麼戲劇性，她經常對我們做好多莫名其妙的事。」會否接受對方道歉？她說：「真心道歉的話，我接受，希望她將來不要再這樣做人。」提到陳潔玲勸她放低執念？Sherman笑一笑說：「等等先，邊個對邊個有執念？是她不想放過我們，她向外界講我騷擾她，但其實無，好多事是她自發去做，我們好被動。」對賠償金額是否滿意？她稱不是錢的問題：「只是想對方負責，是個公義。其實審裁官已兩次叫我和解，我都願意收一半錢就算。」

無意報警追究偷拍

官司完結，可會開香檳慶祝？她笑言日日都飲，可以幫助入睡：「可能會跟家人食餐好。」提到向法庭投訴對方涉偷拍？她稱無意再就事件報警追究。因糾紛跟朋友反目有否感可惜？她說：「做朋友要睇值不值得，本來跟謝趠汎是朋友，都好失望。今次睇到好多關係，我家人及身邊好多朋友都無得頂，透過這件無聊事上了人生一課，之後會小心。」