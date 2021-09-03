拒做廣告從業員 三棲發展 Anson Lo陳卓賢把握機會展實力

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

Anson Lo表示透過社交平台，獲悉有粉絲凌晨3時已到商場霸位，等足9小時，非常辛苦，慶幸活動在室內，勸喻粉絲記得吃餐點和多休息，感謝他們付出無私的愛和包容。Ian認同並說：「這些是愛，多謝粉絲。」有否擔心粉絲追星不上學影響學業？Anson Lo說：「有好多返工返學的粉絲，今（昨）日都不能來，他們即使來不到，個心與我同在，希望下次再見他們。」

賺錢回饋公司

C AllStar經理人公司老闆阿拔批評MIRROR壟斷廣告市場，似廣告從業員，MIRROR經理人花姐（黃慧君）代抱不平，不願成員努力被忽略。Anson Lo稱各成員都歌影視三棲發展，暑假期間每周都有成員出新歌，正在籌備團歌，不會着重或忽略某方面，多謝各前輩和單位給予機會，他們會把握任何機會做到平衡。Ian說：「各成員不會單一發展，有時一日內兼顧拍廣告、劇集和電影，希望觀眾感受到我們100%努力和用心。」

花姐透露會安排MIRROR進修，ViuTV高層魯庭暉質疑花姐何來資源培訓？Ian為花姐護航，稱明白公司投資不少在MIRROR身上，故多謝商戶給予機會工作，希望賺錢回饋公司。Anson Lo說：「雖然魯生這樣說，但公司的確有花資源讓我們學唱歌和演技，可能他窒花姐，想我們知足已擁有好多東西。」

恨圓紅館夢

Anson Lo和Ian年底將伙MIRROR隊友，假灣仔會展舉行兩場演唱會，Anson Lo知道粉絲熱切期待，故正構思表演環節，他口快快說：「距離上次紅館演出……哈哈，應該是跟上次九展演出太近啦，所以要搞新意。」

有傳MIRROR明年攻紅館開騷，Anson Lo笑說：「紅館是我夢想，所以我經常掛在口邊，剛才講錯話，希望明年有時間可以做啦。」

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