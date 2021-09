《尚氣》開畫 終極大戰刺激緊湊 梁朝偉氣場蓋劉思慕 觀眾讚睇得又打得

【明報專訊】影帝梁朝偉進軍荷李活,伙拍楊紫瓊、陳法拉及劉思慕合演的Marvel首部華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)昨日在港開畫,《明報》記者到又一城戲院,見有多個影院及場次放映《尚氣》,吸引大批市民捧場,部分影院購票率達七成,票房成績不俗。觀眾欣賞電影後,大讚59歲梁朝偉睇得、演得、打得又talk得,戲中他操流利英語與普通話,全片由頭帶到尾,演出非常賣力。