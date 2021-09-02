【開箱】《危樓深淵》 災難中笑看人生

一場災難 冤家變莫逆

《危樓深淵》講述任職汽車公司主管的平凡大叔朴東元（金成均飾），儲錢11年終於買樓，帶着妻子英伊（權昭賢飾）及幼子，搬到位於首爾巿的新居。雖然搬屋當日遇上古怪鄰居鄭萬壽（車勝元飾），東元對新居十分滿意，以為自此能過美滿生活。東元興高采烈邀請金代理（李光洙飾）及其他同事回家舉行入伙派對。怎料整棟大廈突然直墮地下500米的深坑。東元、金代理及實習生恩珠（金慧埈飾），連人帶屋墮進深淵，一同被困的還有鄭萬壽及其子鄭勝泰（南多凜飾）。災難當前他們放下成見聯手保命。東元一直以為妻兒平安無事，殊不知兒子被困深淵底部，東元隻身前往救子。可惜天意弄人，他們等待救援期間，遇上糧食短缺及暴雨等危機，最終一行6人設法自救。

曾演《和遊記》、《最佳愛情》的車勝元，今次在戲中飾演騎呢鄰居兼單親爸爸鄭萬壽。他身兼多職，包括健身教練、攝影師及代駕司機，如此努力生活，只是為了給兒子過上好生活。萬壽為人長氣又婆媽，座駕擋着東元搬屋，二人因而結怨，不過經歷深淵危難，成為生死之交。車勝元表示非常喜歡這個劇本：「接到劇本第二天就致電導演答應演出，如果第一天就答應會有點傷自尊心，但是又怕角色被其他人搶走，所以第二天才打電話給導演。」相比之下，金成均的角色，在喜感方面不及車勝元。東元是平凡小男人，在家愛護妻兒，在公司關懷同事；置業後唯一心願是購買木製搖搖椅，坐在上面「歎世界」。戲中尾段他「攀落」深淵勇救兒子一幕，展現「超人」父親的能力，令人留下深刻印象。

韓國樓奴 與港無異

李光洙在戲中扮演渴望成家立室但至今仍單身的上班族。意外發生時，光洙原本已離開大廈，坐上的士，但司機在車外講電話，才令光洙連人帶車跌落深淵。據悉，光洙拍攝的士跌落深淵的一幕戲時，沒使用替身，親自上陣。他表示：「有做足安全措施，所以完全不怕危險。的士是部廢車，車內有異味，工作人員以為是從我身上傳出來，一直偷看我。」就連導演也一度誤會光洙是否因為的士翻滾得太勁而嚇到瀨尿。戲中光洙不忘發揮笑功，講他接到救援隊用降落傘送來的急救包，內有衛星電話，光洙拿起電話，第一個聯絡的是暗戀對象，氣得旁人紮紮跳。片中他還有一段感情戲，與女同事金慧埈患難見真情。

災難片應有的驚險、感動場面，《危樓深淵》皆齊備，114分鐘片長，沒有悶場，各角色有自己的故事，帶出現今韓國人不論哪階層，都渴望置業，與香港的房屋問題亦十分相似。金成均耗盡畢生儲蓄，買來爛樓。光洙則代表年輕一代，想娶老婆，必定要有物業才行，他得悉暗戀對象的男友不僅有一層樓在手，還在短短數個月內升值數億韓圜，令他感到自卑。金慧埈也面對相似的問題，她獨自到首爾打拼，租住細小套房，不知何年何月才能「上車」。最後光洙與慧埈經歷這次深淵災難後，改變對買樓的看法，二人結婚後買了一架有齊家居設備的露營車，實行以天涯為鄰。

上映日期：9月2日