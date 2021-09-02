趙婷任評審 現身威尼斯影展 安雅新片疫下開工受矚目

Hollywood Reporter選出5部今年威尼斯影展最令人期待之作，當中無分參賽或觀摩電影，入選的除《蘇豪的最後一夜》（Last Night in Soho）外，還有《羅馬浮世繪》意大利導演保路蘇雲天奴（Paolo Sorrentino）講述1980年代那不勒斯的新片《The Hand of God》、西班牙鬼才艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的開幕片《Parallel Mothers》、《鋼琴別戀》女導演珍甘比恩（Jane Campion）相隔12年新片《The Power of the Dog》，以及 《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》導演柏比路拉林（Pablo Larrain）講述英國王妃戴安娜的傳記片《Spencer》。

與《侏羅紀世界》同期復工

《寶貝神車手》艾加韋特（Edgar Wright）受訪時表示，《蘇豪的最後一夜》是去年8月英國封城後首部拍攝的新片，艾加稱當時另一齣在開工的是《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World: Dominion），兩片齊於松林製片廠拍攝，他表示當時工作人員已半年沒開工，所以都很激動。該片講述研究時尚設計的學生Eloise有異於常人的鬼眼，經常穿越回到1966年的倫敦，並代入歌手Sandy的故事。《陽光兔仔兵》湯瑪仙麥簡絲（Thomasin McKenzie）和安雅泰萊采兒分別扮演Eloise與Sandy，艾加稱電影構思已久，兩名女主角其後炙手可熱，也算始料未及。

至於瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）首次演而優則導的《The Lost Daughter》，同樣因疫情而波折重重，該片由金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman）伙拍《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演，講述大學女教授在海邊度假見到一名年輕媽媽時，被迫面對隱藏的過去。瑪姬受訪時稱，本來打算在美國新澤西州海邊小鎮取景，由於封城等防疫措施，開工無門，最終劇組發現希臘一個4000人口的小島可以拍攝，於是台前幕後去年9月飛到當地，隔離兩周後即開工。瑪姬表示此片不像《侏羅紀世界》或新版《蝙蝠俠》這類大片，有足夠資金可建設檢測中心，他們到希臘小島取景，也像打游擊，幸好其間全員沒受感染。由於資源所限，所以小島也扮成戲中描述的美國其他地方，臨時演員都是請島民客串，連市長也粉墨登場，瑪姬笑言：「若細心看，會發現有些人是重複演出。」未知拍出來的成果，可會讓瑪姬在主競賽單元脫穎而出？

今年威尼斯影展主競賽評審團以韓國導演奉俊昊為首，昨日他率領趙婷、《墮落迷城》女星莎拉加頓（Sarah Gadon）、《醫官同謀》羅馬尼亞導演亞歷山大納瑙（Alexander Nanau）、《世紀天才：靈魂歌后》辛菲亞艾利和（Cynthia Erivo）、《烈女本色》比利時女星維珍妮艾菲拉（Virginie Efira）及《幸福魔天倫》意大利導演沙維里奧高斯坦祖（Saverio Costanzo）等評審會見傳媒，且看10天後他們會把最高榮譽金獅獎頒給哪部電影了。