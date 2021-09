【明報專訊】王菀之舊愛、填詞人梁栢堅宣布結婚,他在社交網貼出創作人小克的畫作,留言表示年初《喱騷》賀年節目,楊天命批他今年結婚,最後被批中,幸好沒有批他做爸爸及戒酒。他說:「宇宙命數有時好難講,我都結婚,呢個世界永遠充滿無限可能性,鬥長命,見字飲酒。」還hashtag「有乜同路人想贊助歡迎PM」「結婚自肥會出贊助名單」「小克首名入球」。梁栢堅未婚妻Fergana在社交網曬婚照,梁栢堅穿著西裝輕吻Fergana額頭又拖手,非常甜蜜。Fergana留言:「We found LOVE in a hopeless place.See you all in November!」她自稱雖然好突然嫁得出,但強調並非奉子承婚。