與「阿嫂」湯洛雯拍親熱戲 黃嘉樂感壓力獲馬國明打氣

靚湯否認怕難向男友馬明交代，但事前有跟對方討論，笑男友不會刻意探班監場。嘉樂大爆有壓力，並說：「拍之前馬明有傳短訊叫我加油。」他稱拍親熱戲女友沒有呷醋反而開心，因有較多話題可當宣傳。靚湯劇透稱要被嘉樂掌摑，叫對方真打免穿崩，然後又用力自摑，嚇呆嘉樂。

張寶兒投資有道 被封股后

張寶兒與蘇皓兒分別演財經記者和實驗室研究生，張寶兒透露與Ben Sir（歐陽偉豪）較多對手戲，亦因角色需要學懂不少金融界專業術語，令她對這方面有更多了解。她自爆投資經驗不少，讀中學時已開始踏足股壇，以私己錢買賣美股，多年來斬獲不少，幾乎只賺不蝕。被封股后的她笑笑口說：「我讀中三四已開始買美股，本錢來自在外國讀書儲下的零用和生活費，加上父親從小已教我們要儲錢，用來做投資。」她拍劇雖然忙，但仍有留意股市，會預設心水價遙控買賣。

27歲蘇皓兒承認是投資初學者，今年才開始動用6位數字私己錢買賣股票；可惜因近期股市較波動，暫時蝕了帳面數，並想乘機向張寶兒請教投資心得。

記者：林蘊兒