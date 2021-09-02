曾志偉招攬 減少幕前工作 C君出任J2台創意總監

娛樂組

昨日無綫內部通訊公布鄭詩君（C君）正式出任J2的創意總監（Creative Director （J2） of Production Division），昨日首天上班。C君一向與無綫關係良好，參演過多部劇集，包括《來自喵喵星的妳》、《雜警奇兵》、《降魔的2.0》，以及播映中的《智能愛人》等。他與陸永又跟鄭裕玲主持節目《Do姐有問題》、《Do姐去Shopping》等大受歡迎。

懶理兩台大戰 只負責創作

C君今次出任J2的創意總監，表示獲曾志偉邀請，本身喜歡做創作及幕後工作的他說：「我之前不時跟志偉討論節目，傾吓傾吓，佢就話『不如你入嚟啦』。」他稱已20多年沒有在辦公室工作，現在需要慢慢習慣，主要負責創作的C君表示有好多計劃傾緊，會逐步推出，內容暫時不能透露。

曾志偉曾說ViuTV的收視只能跟J2比較，兩台大戰會否有壓力？C君說︰「是他們的大戰，我只負責創作，節目上的創作做得好，過程順利最重要。」

不影響農夫合作 堅持做音樂

至於會否影響農夫的工作，C君承認接受新職位後，會減少幕前工作，但不影響農夫的音樂創作。會否因此冷落拍檔陸永，C君笑言︰「是他冷落我，他常照顧女兒，不理會我。其實是互相冷落，這是我們最好的相處方式。」

陸永稱早已知道C君出任J2台高層，更取笑對方：「佢一定勝任這個工作，只怕他未能早起身。」又稱拍檔任高層後不會影響農夫合作，並透露正籌備新歌，大讚C君有創意才能做高層。