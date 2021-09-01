【開箱】《獵魔士：狼之惡夢》 動畫前傳為劇集補白

原作大熱衍生外傳

跟科幻電影《悍戰太平洋》系列一樣，因原作大受歡迎，於是衍生出動畫外傳《悍戰太平洋：黑色禁區》，把不同年齡層的觀眾一網打盡；《獵魔士》有樣學樣，劇集講述亨利卡維飾演傑洛特，一向靠獵魔維生，其後結識女巫葉妮芙及年輕公主奇莉，從此命運交纏。剛於8月23日上架的動畫電影《獵魔士：狼之惡夢》，則是它的前傳故事，主角不再是傑洛特，而是他的師傅維瑟米爾。

《分歧者》男星迪奧占士（Theo James）聲演傳奇獵魔士維瑟米爾，如果有看《獵魔士》的話，應該從傑洛特口中聽過他的大名。《獵魔士：狼之惡夢》由維瑟米爾在森林擊殺妖怪「鹿首精」，並救走貴族遺孤揭開序幕，然而這宗好人好事，卻掀動卡爾默罕的宮廷內鬥，女巫泰菈處處針對獵魔士，認定妖怪出沒，正是由他一手策劃；攝政王遺孀伊莉亞娜卻針鋒相對，最後不歡而散。

何以伊莉亞娜偏幫維瑟米爾？原來二人早有淵源。生而為奴的維瑟米爾，從小過着只有勞役卻沒溫飽的卑賤生活，某日他侍奉的貴族夫人遭魘魔入侵，滿目皆是古怪幻象，瀕臨瘋癲之際，獵魔士戴格蘭突然現身，為貴族夫人施咒，成功斬妖除魔。眼見對方輕鬆賺取豐厚報酬，維瑟米爾決定離開女伴伊莉亞娜，踏上獵魔士之途。

人巫妖精互相制衡

維瑟米爾經過戴格蘭的訓練和改造，變成傑出的獵魔士，為了金錢和榮譽而對付妖怪，但他從未想過，人類最恐懼、獵魔士最痛惡的妖魔鬼怪，竟然跟他一樣，出自戴格蘭之手。後者曾經說過，獵魔士需要妖怪來證明他們的存在價值，其實人類亦一樣。

由於獵魔士懂法術，令到人類心生恐懼，必須殺之而後快，女巫決定率領弟子到戴格蘭的城堡，亦是他培育妖怪的秘密基地，來一場不是你死便是我亡的戰爭。女巫跟戴格蘭等人最後同歸於盡，維瑟米爾亦在女巫施展掩眼法下，錯手殺死伊莉亞娜，令他悲痛欲絕，決定撫養並教導死裏逃生的獵魔士接班人，其中一名正是傑洛特。

在《獵魔士》的世界觀裏，人類、女巫、妖怪、精靈及獵魔士一直並存，彼此互相依賴和制衡，精靈教曉人類魔法，訓練出女巫和獵魔士，後者卻利用煉金術改造精靈（例如電影出現的小狐）；人類害怕獵魔士，但只有他們能對付妖怪，若然妖怪殺盡，獵魔士便失去利用價值，為求自保於是自行培植妖怪，表面上為了「生意」，實際卻是為「生存」，相當諷刺又無奈。

劇集計劃拍足3季

《獵魔士：狼之惡夢》無論故事和結構都很完整，就算從未欣賞原作，亦能看得津津有味；如果是《獵魔士》粉絲，更覺趣味盎然，因它透過維瑟米爾的傳奇人生，補完了傑洛特的成長背景，令人對後者的認識更加深刻，而且片中講述人類消滅精靈的「大清洗」行動、精靈為訓練女巫而建造的學校「阿瑞圖莎」等，早在劇集亦曾提及，如今交代前文後理，令粉絲睇得更投入。

值得一提的是，《獵魔士》第2季尚未上架，Netflix已計劃開拍第3季，可見對此系列充滿信心，希望長拍長有，難怪有網民把此劇跟《權力遊戲》相提並論。