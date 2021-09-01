楊明續保釋 不小心駕駛案10．21裁決

楊明於7月再度上庭覆核聆訊，對於裁判官批准楊明推翻早前的認罪決定，控方要求裁判官覆核他批准楊明的決定，並強調答辯是嚴肅的程序，認為裁判官准他推翻認罪決定屬錯誤。控辯雙方亦與裁判官就「拒絕提供血液樣本以供化驗」獲判罪名不成立各有見解，裁判官最終決定將案件再度押後至昨日續審。

莊思明續陪上庭

戴眼鏡穿深色格仔西裝的楊明與女友莊思明昨日於上午9時05分到達法院，楊明下車後表現輕鬆，與在場記者揮手打招呼。庭上裁判官指昨日是最後機會讓控辯雙方回應對方的陳辭，控辯雙方就「拒絕提供血液樣本以供化驗」這項罪名上爭辯了一小時，裁判官最終表示需要時間消化雙方陳辭，決定將案件再押後至10月21日裁決，楊明保釋條件不變。

楊明神態自若步出法院，但並沒有如以往般和女友莊思明企定讓傳媒拍照，被問到心情如何及可有信心脫罪？他一概不回答，只揮一揮手便急步上車離開。

官司未完 無份宣傳

事件經歷了一年時間，楊明的演藝工作大受影響，去年7月撞車意外發生前，跟女友莊思明、曹永廉拍畢的電影《時代》上映無期。被無綫力捧上位的他，不乏演出機會，去年8月撞車時，無綫正播映其主演的《迷網》；後來他有份演出的《使徒行者3》，今年播映的《伙記辦大事》與《逆天奇案》，楊明都變了「隱形俠」，沒有參與宣傳活動。

至於去年9月他伙拍影后鮑起靜、視帝馬德鐘、視后唐詩詠等主演的《我家無難事》，將於本月中播映。不過他的案件還未完結，問監製王心慰會否安排楊明參與劇集宣傳？王心慰回應有待了解。至於暫未有新演藝工作的楊明，繼續與莊思明發展燉湯生意，有時做網上直播，保持人氣。

【案件編號：ESCC2365/2020】

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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