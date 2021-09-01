實踐對亡妻承諾 舉家移民英國 林子博：用餘生培育子女成才

林子博跟太太Shirley育有一對子女，原本生活幸福，直至2019年Shirley確診患罕有癌症「平滑肌肉瘤」；同時期林子博擔任娛樂新聞台主播的工作被停，無綫不再跟他續約，他要為太太的醫藥費籌謀，亦要找工作維持家庭開支，其間要眾籌醫藥費，亦有不少圈中人主動幫忙。可惜Shirley去年10月終不敵癌魔病逝，林子博處理太太身後事，亦要獨力撫養一對子女。他先後參與馬浚偉的舞台劇又做電台工作，至於太太的骨灰已入土為安，原來他不動聲色在部署帶子女移民。

屋企充斥太多快樂與傷痛畫面

8月林子博與子女現身機場，有親友送機，話別後便一家三口起程赴英展開新生活。他們到埗已個多星期，行蹤終曝光，林子博在社交平台交代，他寫道：「要離開一個自己成長嘅地方，要搬離一個充滿回憶嘅家，要放低多年最愛嘅工作，要跟所有好朋友道別，去一個從未踏足嘅地方，原因只有一個：屋企每一個角落，都充斥住太多快樂、傷痛嘅畫面！為咗一對寶貝子女，我需要繼續走我哋嘅路。我會實踐承諾，用我餘下嘅人生好好培育佢哋成才！愛你！」《明報》記者跟林子博聯絡，問他與家人到埗英國後是否適應？他回覆說：「唔好意思啊！我唔講啦！等我settle晒啲嘢，我會update facebook。」

「夢該醒了 是時候做該做的事」

據知林子博跟家人於8月22日離港，他在翌日於社交平台寫了一篇「入五」的生日感言，他以陳奕迅金曲《陀飛輪》作引子，字裏行間已露端倪：「是時候用我尚有的時間，多些陪伴子女成長，與其在圈中獻出十吋時和分，也未必換到十吋金？不如用10年時間好好栽培子女，希望他們長大後做任何事也忠於自己……我並不是在時計裏看破一生，而是過去一直任性日拼夜拼，現在該知道做什麼才值得讓自己高興！夢該醒了，是時候做該做的事。」

亞視舊友餞行 林建明送大利市

林建明表示於7月在一個公開場合遇見林子博，當時對方透露將離港，一班亞視舊友，包括《睇真D》林祖輝、陳欣欣與黃美芬等相約8月為林子博餞行。大姐明稱林子博到英國就是為了一對子女，她祝福他們，也送上3封大利市。馬浚偉在林子博離港前跟他們一家三口食飯，他說：「子博說要陪一對子女去英國讀書，我祝他們一切順利，待他們安頓後再聯絡。」據稱林子博跟家人走得低調，是免敏感揣測，怕事件被放大，培育子女是太太遺願。

王喜英國生活 想做風水顧問

王喜也身在英國，今年7月中，王喜分享在英國不同地方的打卡照，他又在個人頻道稱想在當地從事風水顧問工作。王喜的網上平台繼續營運，身在英國也關心香港發生的事。於去年初他接受《明報》專訪，當時問他是否考慮移民？他說：「這問題要重設，一定有考慮，直接問有沒有辦移民手續好了。」

娛樂組