【開箱】《七救星》 騎呢事認真做 七仙羽笑聲救世

唔鹹唔淡廣東話

不錯，《七救星》很偏門，這類玄學節目，從來都是信就有，不信則無，七師傅在節目中幫一衆浮浮沉沉的演藝人轉運，卻完全符合ViuTV開台5年以來實況娛樂的套路。第一，她十分騎呢，毫不矯揉，而且騎呢事認真做。不論練美娟當嘉賓的一集，明明稱假結婚package化解她的前世冤，七師傅暗地自肥，叫埋老外男友預演婚禮，而且絲毫沒遮掩幸福感。為P1X3L改名Oh My God（OMG），她化身Hip Hop歌手在天台一起跳舞；還有最為網民津津樂道的一集，她教有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）學功夫改運，示範「七連閃電鞭」，一句「閃電呀，保持個胸唔好郁」，說時嚴肅認真，有份主持的Kathy仔（王頌茵）和陳安立不是笑翻了，就是極力忍笑。七師傅有一種不自覺的節奏引人發笑，借笑聲「普度衆生」。

第二，七師傅說話不止一次瀕臨被「嘟」（消音）邊緣，譚仔阿姐式半鹹淡廣東話，很易變粗口，卻成為她的獨特標記，見社交網留言，沒多少個網民嫌棄。上周港姐準決賽前，外形標青的佳麗王嫿嫿一直被視為熱門，她自言廣東話欠佳，憂慮影響問答環節表現，結果真的被淘汰。廣東話說得字正腔圓才能代表香港？那麼奉為殿堂級的前港姐朱玲玲，母語也非粵語，證明語言標準程度和觀衆緣沒必然關係。

第三，邀請亮相的嘉賓，各有大小不同困境，有看似遊戲人間的杜如風聲稱要戒掉瘋狂購物慾、郭奕芯想找到認真相待的男朋友，還有像Hebe，在無綫工作了七八年，直到離巢演來演去依然是丫鬟、妹仔之類角色。不知道是節目效果，還是真有根據，七師傅想到很多古靈精怪的方法給他們，譬如帶杜如風去紙紮舖喪買、讓Hebe學功夫洗去妹仔柔弱感，帶來歡笑之外，也有得着。

鼓勵繼續追夢

有幾集甚至有點勵志，像《全民造星II》出身吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及葉振弘（Marco）組成的P1X3L，聲勢遠不如師兄MIRROR和ERROR外，更收到不少負評。七師傅在節目中讓他們做街訪，只要受訪者講出P1X3L隊名，就送蓮藕包一份（寓意放下偶像包袱），Phoebus還要被噴濕褲周街行，他稱最初也收斂，「後來想反正都是爭取支持，我們不紅，這是事實，倒不如讓多點人認識我們」，之後不管什麽國籍，都向路人自我介紹。該集尾聲，P1X3L跟七師傅在大廈天台一起跳唱，後者再次發揮無厘頭、認真得來又爆笑的舞姿之外，劇組原來安排了一班粉絲到場，並解釋牆壁的P1X3L公仔實出自粉絲齊心合力的手筆，George跟隊友Phoebus感受相同，說：「我以為沒什麽人鍾意我們3個。」 若只看去年播出的《大海男兒》頭兩集，可能都會給P1X3L負評，但看畢全套見他們上山下海或會改觀，ViuTV「造星」，有肯花心思幫同事的幕後，功不可沒。

上周五嘉賓是聲稱要「脫貧」的女歌手雷深如（J.Arie），其實跟P1X3L的一集異曲同工，七師傅帶她到富豪家門外向守衛拿水、蒐集富人家愛犬的毛，這類沾財氣伎倆，有多少成是真的？還是娛樂觀衆的招數？兩人瞓街，有揾戲做的感覺，反而尾聲以紅館為背景，J.Arie只在兩支結他伴奏下高歌出道作《第一志願》，反顯得真情流露，也算遙距一圓紅館夢。七師傅認為J.Arie很努力，只差點運氣與時機，所以想鼓勵她不要放棄，繼續追夢。

P1X3L客串的一集彩蛋是七師傅rap歌，再次發揮「騎呢事認真做」本色，雖然她的廣東話依然半鹹淡，唱「你認為我飲醉，我認為我無醉，我是香港的狼辣度」未必聽得明，也不過「為咗令你開心搞搞笑」。抗亂世本應用笑聲。