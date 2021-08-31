黃耀明王宗堯驚喜捧場 方皓玟不捨完騷 預告開part 2

與歌迷共創美好回憶

演唱會尾段小明唱出《你是你本身的傳奇》，大熒幕投射台下現場觀眾，拍得王宗堯和黃耀明均在場，全場觀眾起哄尖叫拍手，他們向鏡頭揮手回應。安歌時，小明分別唱《如果想我哭》及《無人像你》後，原本完場，但受觀眾熱情打動，她二度安歌唱出最後一首《Love is So Beautiful》，才跟全場觀眾道別。

小明騷後接受訪問，解釋尾場兩度安歌全因現場氣氛太好，想留美好回憶給大家。她在台上打趣說如早知反應好，可考慮開多幾場，小明說：「做事應循序漸進，首次踏紅館開到4場騷已很開心，大家都期待了一年多，終於成事很感動。」提到王宗堯和黃耀明撐場支持，她感開心又意想不到，相信相同的人就會聚在一起。

跟赤膊男跳貼身舞 老公不知情

小明預告想開演唱會part 2，並說：「今次團隊花了很多時間心機籌備，完騷很不捨得，畢竟整個過程大家對足幾個月有感情，再開騷的話他們一個都不能少，期待可以開part 2或另一個演出。」

談到她與12名赤膊肌肉男跳貼身舞，笑言感滿足，由於丈夫身在日本，事前沒有告知對方，亦不打算傳相給他看，不擔心惹另一半呷醋，因丈夫向來思想開明。

記者：林蘊兒

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