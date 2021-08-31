爆老公薪酬高 歐倩怡無聽聞郭晉安離巢

有報道指郭晉安（安仔）已從無綫官網「合約男藝人」列表中下架，因而傳出離巢消息，Cindy表示沒有聽過老公不續約無綫，並說：「安仔的產量都是每年拍一兩部劇，他剛剛拍完《白色強人II》，經理人就簽給王祖藍幾年了，我沒有聽他工作有變動，因為疫情好多都停頓，好多計劃都在等候。」

安仔變湊仔公

Cindy大爆安仔最近忙於做湊仔公，讓她專心修讀運動營養學碩士課程，預算明年可以註冊做運動營養學師，她說：「我中五畢業參加新秀歌唱比賽入行，未返過第二份工，想體驗朝9晚5生活，不知頂不頂得住被老闆捽？又不知道有沒有人肯請？」笑問她是不是打算養起安仔？Cindy笑說：「他說不用我養，他片酬好高，我叫他去拍多幾部《強人》。」

Gin Lee恨做兒童節目

Gin Lee第一次參加兒童節目，笑言揀選了全世界最難唱的《Let It Go》表演，雖然是她喜歡的歌，也有點後悔，希望可以逗得小朋友開心，並說：「我本身都好喜歡小朋友，小朋友見到我都會笑，都算有緣分，我有幻想做兒童節目，如果今次表演反應好，或者可以殺出血路唱兒歌。」

談到最近跟張學友合唱新歌，Gin Lee感到好榮幸，錄音時有點緊張和壓力，拍MV也要在外景暴曬，好多謝學友配合，她說：「我好欣賞學友，今次合作令我歌手生涯多個里程碑。」

黎瑞恩唔抗拒子女入行

黎瑞恩跟兒童合唱團合唱1970、1980年代的兒歌，勾起她的一對子女在四五歲時，參加兒童合唱團，過團體生活的回憶，她說：「可能有遺傳啦，我對仔女唱歌都ok，以前我們曾合唱過《父母恩》。」黎瑞恩不知子女會否入行發展，她不反對，但也不會刻意做推薦人，並說：「我當年都是18歲入行，如果子女想試唱歌，自己找出路，憑自己努力啦，但首要條件是先完成學業。」

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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