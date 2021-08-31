導演林子穎轉戰網劇未放棄電影 李駿碩莫竣名演同志一埋位就咀

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

由電影轉戰網劇，林子穎表示拍過政治人物紀錄片《地厚天高》後無人找她開戲 ，驅使她拍網劇全因杜汶澤肯開拍這劇本，她說：「在這個政治環境下，的確很少人想跟我合作，因為被標籤，杜汶澤很爽快給我這機會，其實我都好感激。」她稱並沒有泄氣，當有人肯投資給她開戲，她一定會回歸影壇。

林子穎：不要政治化看我

林子穎表示很少發表言論，於社交平台也是一些有關動漫的分享，她說：「其實好得意，我以前拍政治紀錄片，拍這東西並不等於我同意這東西，理論上藝術就是這樣，我明天可以拍一套關於特朗普的電影，或關於北歐政治家的電影，不等於我同意他們，只是覺得故事人物很有趣便拍，如我拍一套有關日本1960年代學運電影，也不等於我同意他們，只是覺得這年代題目很有趣，但在港拍這類題材，別人就會覺得等於宣傳這些人。」她表示有些導演會透過拍戲宣傳自己的思想，但觀眾只要認真去看她拍過的紀錄片，就會發覺只是一套人物紀錄片，她慨嘆：「我覺得觀眾不要那麼政治化看我這個人，反而會幫到套電影，但別人不會想到那麼深。」

「監製田蕊妮幫我很多」

林子穎首次執導網劇，要短時間內適應拍網劇的節奏是挑戰，她說：「劇本是我寫的，難度是在20分鐘內講一個故事，跟拍電影節奏不同，觀眾多以電腦或手機觀看網劇，所以節奏一定要明快，幸拍劇很有經驗的監製田蕊妮幫了我很多。」

林子穎形容首次參與拍劇十分緊張，面對10多人的團隊，被眾人望住等她下決定，開始幾日壓力很大，回家真的緊張到睡不着，加上拍攝行程緊密，可說是驚到黐線，之後慢慢習慣才表現得較好。她稱學到很多，深明在港當導演，很難有太多資源給她，從來都要看成本，拍攝期亦很短，所以一定要拍得快。她透露讀大學時有10%同學是同性戀，有感電視劇太少這類題材，所以劇本其中一條線就是講同性戀，故安排由田蕊妮推薦的莫竣名，以及邀請好友李駿碩演同性伴侶。

莫竣名不怕評論影響發展

莫竣名一直表明立場、高調發表言論，即使因工作量大減仍無怨無悔，他說：「演員工作我是想做的，但被政治氣候影響，我到現在依然什麼都會評論，確實影響到工作發展，但我覺得社會影響到藝人；藝人亦影響到社會，行得這條路就預咗，是好窮，但窮有窮的生活，我覺得不可以講些我不想講的說話，演戲時角色要講無問題，做自己的時候就要真，要分清楚。」

李駿碩一直被標籤為同志導演，隨着其執導的首部電影《翠絲》取得理想成績，令他無懼世俗眼光，銳意為同志電影打拼，他說：「大眾開始接受同志電影，可以有更多不同類型，《翠絲》算是成功，下一套籌備的電影，會繼續拍同志題材，仍考慮是否找些大家認知不是同性戀的演員主演，始終找同性戀素人演出好難，即使對方已公開性取向，要他們面對全世界的眼光，相對因難，香港和外國環境不同，香港相對是較保守、家庭觀念重的地方。」

李駿碩再做演員感生疏

李駿碩自電影《看見你便想念你》演同志角色後，近年以導演工作為主，相隔多年再重拾演員身分，他稱感覺演技生疏，沒有技巧可言，他說：「原來我只可以真實去做，所有涉及技巧的都做不到，今次畀面導演客串一日戲，因為想見吓莫竣名，不過演出時都要有少少感情投放，不是見到靚仔就會即刻投入，一來便拍咀戲，都有少少不慣。」

莫竣名表示林子穎找他演這角色即時答應，因有信心演好。他觀察身邊同性戀朋友的言行舉止，參考談吐及肢體動作的方法投入角色，出來效果亦很好，覺得好滿意，他說：「我不是同性戀者，未試過惜男仔的嘴，真的是第一次；跟李駿碩劇中的親吻戲，是導演突然加戲，第一日開工就拍，不過是講述幻想中畫面，我覺得惜嘴都好合理，拍攝時也能投入角色。」

場地提供：為食龍（中環）