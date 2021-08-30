【開箱】《D.P逃兵追緝令》 反映韓國暴力問題

少有負面描寫軍人

近年有關軍人題材的《太陽的後裔》、《Man to Man》及綜藝節目《真正的男人》等，均宣揚軍人正義凜然一面。改編自同名網絡漫畫的《D.P逃兵追緝令》，描述逃兵及軍人被欺凌，比較罕見。未知是否題材敏感，才安排在影視串流平台上架。在Netflix播出3日，已打入香港地區排行榜三甲位置。

《D.P逃兵追緝令》全季共6集，每集約45至50分鐘。講述2013年入伍的二等兵安俊浩（丁海寅飾）獲派當憲兵，其後被招攬成為專門逮捕逃兵的「D.P」（Deserter Pursuit）組員。他與上等兵韓浩烈（具教煥飾）拍檔，一同走出軍營捉拿逃兵。安俊浩與韓浩烈以一新一舊、一動一靜的組合，解決多宗逃兵案件。二人在追緝逃兵的過程中，不但要用體力，還要像偵探般追查逃兵的去向，從他們的思考角度出發，找出藏身之處。安俊浩與韓浩烈透過互相學習而成長，建立信任與友誼。

6集的逃兵故事五花八門，包括遭欺凌的一等兵趙石峰（趙賢哲飾）、申宇碩（朴正宇飾）及崔俊沐（金東英飾）；為籌錢送祖母入老人院而逃亡的許其道（崔俊英飾）；只顧玩樂的感情騙子新兵鄭賢敏（李俊英飾）。逃兵故事有實感，特別是尾聲，描述趙石峰被「老兵」黃章秀（申承浩飾）長期性虐待，趙石峰啞忍多時，還被迫向新兵施暴。黃章秀退伍當日，厚臉皮地向趙石峰說：「不管是好還是壞的回憶，忘記它吧。」趙石峰痛苦情緒瞬間爆發，打傷同袍後逃走，計劃找黃章秀報仇。與趙石峰同軍營的安俊浩與韓浩烈，要搶先找到他，否則趙石峰或會遭特種兵槍殺。雖然安俊浩找到對方，最終還是釀成慘劇。趙石峰自殺前指摘黃章秀是施暴者、罪魁禍首，矛頭也指向安俊浩等同袍，身為旁觀者也有罪，還控訴軍隊連一個使用60年的水壺都無換過，怎能奢望軍隊改變？最終他抛下一句，「如果想要改變，總要做些什麼」，然後自轟。

軍中暴力如「家常便飯」

《D.P逃兵追緝令》控訴韓國社會的暴力問題，如劇中趙石峰問黃章秀為何欺凌他，後者根本無法解釋，只覺得可以這樣做，因為每個「老兵」都是如此，諷刺暴力在軍隊已是「家常便飯」，而且「傳宗接代」。此劇由韓片《飆風特警》韓俊熙執導，整體電影感十足，節奏緊湊，偶爾透過安俊浩與韓浩烈在軍營外合作的搞笑一面，帶來輕鬆情節。

丁海寅的角色加入「D.P」部門後，由什麼都不懂，到後來憑着感覺就能快速找到逃兵，加上扮演有家暴背景的低下層角色，丁海寅掌握得很好。他在劇中的成長過程令人印象深刻，首集講述他新加入「D.P」部門，與臨時拍檔朴星雨（高庚杓飾）出勤，後者掛住耍樂，延誤時間，最終逃兵自殺亡。丁海寅內疚，從此知道捉拿逃兵不是講玩的。

此外，丁海寅與具教煥的角色形成鮮明對比，後者充滿喜感，憑着經驗與小聰明，帶領丁海寅出動；在重要關頭，具教煥會後退一步，讓主角丁海寅發揮。劇中還有扮演「D.P」主管的金成均，表面是嚴厲上司，實情十分愛護組員。劇中他還會帶出軍中高層之間的利害關係，充分發揮配角的作用；飾演逃兵的演員也表現不錯。唯一可挑剔也許是此劇剛陽味甚重，不要期望會有女演員登場。