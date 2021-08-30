威尼斯影展周三揭幕 關注阿富汗電影人 珍妮花抵水都撐男友新片

去年疫情爆發，威尼斯是首當其衝爆疫的「災區」，9月舉行的影展保持「社交距離」，不少參展電影人只能透過視像宣傳或領獎；繼上月的康城影展後，第78屆威尼斯影展竭力回復舊觀，開幕禮舉行前的周末，品牌Dolce & Gabbana舉行為期3天的新裝發布會，廣邀歐美女星出席，包括金像影后海倫美蘭（Helen Mirren）、《永遠的愛麗絲》姬蒂寶絲禾夫、《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）、德國名模Heidi Klum與女兒Leni、《變種特攻：異能第一戰》珍蕾莉鍾斯（January Jones）、《阿凡達》素兒莎丹娜（Zoe Saldana）等，珍妮花露柏絲也在嘉賓名單之上，並於周六抵達水都。

麥迪文賓艾費相隔23年再合作

雖然未見珍妮花男友賓艾費力蹤影，但他與老友麥迪文（Matt Damon）繼《驕陽似我》後，相隔23年再度聯合編劇及主演的新片《最後的決鬥》（暫譯，The Last Duel），由《異形》烈尼史葛（Ridley Scott）執導，將會在威尼斯影展舉行世界首映禮，未知賓艾費力和珍妮花屆時會否拍拖踏上紅地氈。事實上，今年威尼斯影展帶來不少荷李活星光，參與非競賽的電影除《最後的決鬥》外，還有《天煞異降》丹尼斯維爾諾夫（Denis Villeneuve）執導的《沙丘瀚戰》（Dune），《以你的名字呼喚我》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、《蜘蛛俠：強勢回歸》辛蒂雅 （Zendaya）等主演。《蟻俠》艾加韋特（Edgar Wright）執導的《Last Night In Soho》，更集合《后翼棄兵》安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）及《王冠》麥史密夫（Matt Smith）等新上位演員陣容。

4年兩金獅獎得主橫掃奧斯卡

過去4年，墨西哥導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）的《忘形水》及去年華裔女導演趙婷的《浪跡天地》，先在威尼斯影展贏得金獅獎，之後再橫掃奧斯卡，所以近年威尼斯影展得獎作品被視為「衝奧」的風向儀。今年角逐最高榮譽金獅獎的電影，包括西班牙鬼才艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的開幕片《Parallel Mothers》；《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》柏比路拉林（Pablo Larrain）執導、《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）扮演英國王妃戴安娜的傳記片《Spencer》；《鋼琴別戀》女導演珍甘比恩（Jane Campion）拍攝的古裝片《The Power of the Dog》，由《奇異博士》班尼狄甘柏貝治（Benedict Cumberbatch）主演。至於《蝙蝠俠：黑夜之神》瑪姬基倫荷（Maggie Gyllenhaal）演而優則導的《The Lost Daughter》，亦打入主競賽單元。

另外，《上流寄生族》韓國導演奉俊昊擔任評審主席，首名贏得奧斯卡的華裔女導演趙婷，以及《墮落迷城》女星莎拉加頓（Sarah Gadon）則是評審團成員之一。第78屆威尼斯影展將於後日揭幕，並於9月11日舉行頒獎及閉幕禮。