懶理被封「億萬駙馬」 多棲發展養家 黎諾懿受周星馳啟發 踩過界做幕後

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

黎諾懿過去幾年悉心照顧兒子「小春雞」，擁一定經驗，故再為人父心情輕鬆，說會將生意管理學套入育兒教學，首先為大仔做好心理建設，他說：「我經常同大仔講，小寶貝要靠他保護，想他接受做哥哥，不要妒忌。試過代小寶貝送禮物給他，他就答應負責愛惜小寶貝，有時會摸住媽媽個肚，跟小寶貝傾偈。」

他回想4年前做新手爸爸，憂慮大仔飲奶嗆喉窒息、睡覺遭被單焗死，情緒繃緊到出現幻聽，每當躺在牀上，便恍如聽到大仔的喊聲，所以決定放手將第二個孩子交給長輩照顧。談到胎兒性別，諾懿表示暫時忍口，讓太太公布留個紀念，因為他們已有共識，兩個夠晒數，並說：「本來老婆只生一個，但我希望孩子有個伴，最後決定要兩個，生太多怕應付不來，始終孩子要花時間去教。」

首監製節目自評合格

在生意和家庭之外，諾懿近年建立疫境廚神形象，殺出血路，早前還升呢做綜藝監製，邀得姚子羚、龔嘉欣、王君馨合作拍攝飲食節目《仨心友行2》，他覺得在生意的經驗，為監製範疇幫上一把，諾懿說：「我給自己打分算合格，平衡製作和成本，沒有超支，好叻仔，我盡了力。今次是個奇妙旅程，領悟好多，希望下次監製、導演其他節目，我好欣賞周星馳，見銀幕打出周星馳作品字幕，啟發我想做幕後，拍好作品。」

曾視古天樂劉青雲為目標

綜藝節目帶旺他奪得多個獎項，諾懿憶起著名監製錢國偉（Wilson）的一番話，他說：「我跟Wilson合作劇集《當四葉草碰上劍尖時》，他說我有親和力、幽默感，勸我向綜藝發展。起初我好介懷，因為我想拍劇做古天樂、劉青雲。我老婆去年想起這件事，說Wilson有見地，放在家裏的獎都是綜藝科，現在時代不同了，哪裏掙到錢就做，我都發現綜藝發揮大，展現到我的個性。不過仍期待有一個本地的戲劇獎肯定。」他稱現在只要家人明白他努力就夠，外間封他「億萬駙馬」的閒言，不會認真對待。

場地提供：台北·寬巷子@海港城

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